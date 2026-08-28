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Pronóstico en Santa Fe: cómo estará el clima hoy, 28 de agosto de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (2.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Esperanza, ciudad de Santa Fe.
Esperanza, ciudad de Santa Fe. Foto: Instagram @esperanzaturismo
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Si vivís en Santa Fe o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Santa Fe promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 28 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Sur 13 - 30 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
19°
Viento
Sureste 14 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
14°
Viento
Sureste 9 - 28 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 15 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 2.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 20°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:24
Puesta del sol18:44
Horas de luz11h 20m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?

Para este 28 de agosto de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:24 y se pone a las 18:44, dando aproximadamente 11h 20m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 2.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 28 de agosto de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 15 - 33 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Sur 15 - 29 km/h 0% Nubes y claros
02:00 12° 12° Sur 12 - 26 km/h 50% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 12° 12° Sur 11 - 22 km/h 60% 1.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 12° 12° Sur 15 - 26 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 12° 12° Sureste 13 - 26 km/h 0% Cubierto
06:00 12° 12° Sur 14 - 26 km/h 0% Cubierto
07:00 12° 12° Sur 15 - 28 km/h 0% Cubierto
08:00 12° 12° Sur 15 - 28 km/h 0% Cubierto
09:00 12° 12° Sur 13 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 13° 13° Sur 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
11:00 15° 15° Sureste 13 - 30 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Sureste 13 - 31 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Sureste 13 - 31 km/h 0% Soleado
14:00 19° 19° Sureste 12 - 31 km/h 0% Soleado
15:00 20° 20° Sureste 15 - 32 km/h 0% Soleado
16:00 20° 20° Sureste 15 - 33 km/h 0% Soleado
17:00 19° 19° Sureste 14 - 31 km/h 0% Soleado
18:00 18° 18° Sureste 12 - 28 km/h 0% Soleado
19:00 16° 16° Sur 10 - 22 km/h 0% Soleado
20:00 15° 15° Sur 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
21:00 15° 15° Sur 15 - 28 km/h 0% Cielo despejado
22:00 14° 14° Sureste 9 - 28 km/h 0% Cielo despejado
23:00 13° 13° Sureste 9 - 19 km/h 0% Cielo despejado
24:00 13° 13° Sureste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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