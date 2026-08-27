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Santa Rosa se instala en Buenos Aires: qué día mejora el clima después del fuerte tormentón

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional informa cuándo deja de llover y qué día volverán las condiciones más favorables al AMBA. Qué pasa con el clima el fin de semana.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Lluvias y tormentas en Buenos Aires.
Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: Wikimedia Commons
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La tormenta de Santa Rosa se instala en Buenos Aires con un episodio prolongado de inestabilidad, marcado por tormentas aisladas, chaparrones y abundante humedad. Después de una noche con algunas señales de cambio, el fenómeno avanzará con mayor fuerza sobre el Área Metropolitana y alterará las condiciones del clima durante varias horas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tormentón atravesará distintas etapas antes de comenzar a perder intensidad. Primero llegarán las tormentas, luego se mantendrán los chaparrones y finalmente comenzará una recuperación progresiva. La atención estará puesta en cuándo deja de llover y qué día volverán las condiciones más favorables a Buenos Aires.

Qué es la tormenta de Santa Rosa y por qué afecta a Buenos Aires

La tormenta de Santa Rosa es el nombre popular que reciben los episodios de inestabilidad con actividad eléctrica que suelen producirse cerca del 30 de agosto. En Buenos Aires, el fenómeno está relacionado con el encuentro entre aire cálido y húmedo del norte y masas más frías que todavía dominan el final del invierno.

Este año, el evento podría manifestarse con tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana del jueves 27 de agosto, seguidas por chaparrones en la tarde. La temperatura oscilará entre los 13 °C y los 18 °C, dentro de un escenario de humedad elevada, abundante nubosidad y condiciones variables durante prácticamente toda la jornada.

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Lluvia y tormenta.
Tormenta de Santa Rosa en Buenos Aires. Foto: Wikimedia Commons

Cuántas horas durará el tormentón en el AMBA

El período más inestable comenzará durante la madrugada del jueves y se extenderá durante la mañana, con tormentas aisladas sobre diferentes sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Después del mediodía, la actividad continuará mediante chaparrones intermitentes, por lo que el mal tiempo podría acompañar gran parte de la jornada.

Hacia la noche, la probabilidad de lluvias bajará al 10%, una señal de que el tormentón empezará a perder fuerza. Aunque podrían registrarse pausas entre las precipitaciones, el jueves quedará marcado como el día más inestable, con varias horas de cielo cargado, humedad y condiciones poco favorables para actividades al aire libre.

Cuándo deja de llover en Buenos Aires

Las precipitaciones comenzarán a disminuir durante la noche, cuando las probabilidades se reduzcan considerablemente. Sin embargo, el viernes todavía arrancará con un 10% de chances de lluvia durante la madrugada, por lo que no se descarta alguna llovizna débil o aislada antes de que el tiempo termine de estabilizarse.

La mejora más clara se sentirá con el avance del viernes, cuando el cielo se presente algo nublado y el termómetro se mueva entre los 11 °C y los 17 °C. Si bien la nubosidad seguirá presente, ya no se esperan nuevas tormentas ni chaparrones durante el resto de la jornada.

Lluvia y tormenta.
Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: Wikimedia Commons

Cómo estará el clima en Buenos Aires durante el fin de semana

El sábado llegará con condiciones estables y sin lluvias previstas en Buenos Aires. La jornada comenzará fresca, con una mínima de 9 °C, mientras que la máxima alcanzará los 17 °C. El cielo estará parcialmente nublado, aunque podrían aparecer algunos momentos favorables para realizar actividades al aire libre.

El domingo mantendrá una tendencia similar, con cielo parcialmente nublado, una mínima de 11 °C y una máxima de 17 °C. La estabilidad continuará el lunes y el martes, cuando las temperaturas subirán gradualmente hasta los 18 °C, sin señales de un nuevo episodio importante de precipitaciones.

Cómo sigue el clima en el AMBA después de Santa Rosa

  • Jueves: mínima de 13 °C y máxima de 18 °C con tormentas aisladas a la madrugada y mañana. Además, se esperan chaparrones a la tarde y 10% de chances de lluvia a la noche.
  • Viernes: mínima de 10 °C y máxima de 17 °C con cielo algo nublado y 10% de probabilidades de lluvia a la madrugada.
  • Sábado: mínima de 8 °C y máxima de 17 °C con cielo parcialmente nublado.
  • Domingo: mínima de 10 °C y máxima de 17 °C con cielo parcialmente nublado.
  • Lunes: mínima de 11 °C y máxima de 18 °C con cielo algo nublado.
  • Martes: mínima de 12 °C y máxima de 18 °C con cielo parcialmente nublado.

Recomendaciones del SMN por lluvias y tormentas

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
ClimaServicio Meteorológico NacionalTormenta de Santa Rosa
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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