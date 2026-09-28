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Pronóstico en Buenos Aires: cómo estará el clima hoy, 28 de septiembre de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 21°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (1.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Si vivís en Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 28 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
16°
Viento
Este 16 - 35 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
20°
Viento
Este 9 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
16°
Viento
Sureste 12 - 30 km/h
Lluvia
40% 0.4 mm

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 16 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 1.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 21°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:32
Puesta del sol18:52
Horas de luz12h 20m
Fase lunarMenguante
Iluminación95%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?

Para este 28 de septiembre de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 06:32 y se pone a las 18:52, dando aproximadamente 12h 20m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 1.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 28 de septiembre de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 16 - 36 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Este 16 - 30 km/h 0% Cielo despejado
02:00 13° 13° Este 16 - 31 km/h 0% Cielo despejado
03:00 13° 13° Este 14 - 30 km/h 0% Cielo despejado
04:00 13° 13° Este 13 - 27 km/h 0% Nubes y claros
05:00 13° 13° Este 14 - 27 km/h 0% Nubes y claros
06:00 13° 13° Este 13 - 28 km/h 0% Cubierto
07:00 13° 13° Este 12 - 26 km/h 0% Cubierto
08:00 14° 14° Este 13 - 27 km/h 0% Cubierto
09:00 16° 16° Este 16 - 35 km/h 0% Cubierto
10:00 16° 16° Este 14 - 35 km/h 0% Cubierto
11:00 17° 17° Este 12 - 32 km/h 0% Cubierto
12:00 18° 18° Este 11 - 28 km/h 0% Cubierto
13:00 19° 19° Este 11 - 27 km/h 0% Cubierto
14:00 20° 20° Este 11 - 29 km/h 0% Cubierto
15:00 20° 20° Este 9 - 28 km/h 0% Cubierto
16:00 20° 20° Este 8 - 23 km/h 0% Cubierto
17:00 20° 20° Este 9 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 19° 19° Sureste 11 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 18° 18° Sureste 8 - 21 km/h 0% Cubierto
20:00 18° 18° Sureste 12 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 17° 17° Sureste 15 - 31 km/h 0% Cubierto
22:00 16° 16° Sureste 12 - 30 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 15° 15° Sureste 10 - 22 km/h 40% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 15° 15° Sureste 12 - 25 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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