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Lluvia, viento y frío: a qué hora llega el tormentón que hará bajar la temperatura a 6 grados en el AMBA

La primavera llegó con un fuerte cambio de clima en Buenos Aires. El SMN alertó también por ráfagas de entre 70 y 78 km/h. Cómo sigue el clima en la semana.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Lluvias, tormentas y frío.
Lluvias, tormentas y frío. Foto: NA
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La primavera comienza con un fuerte cambio de clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la tarde de este lunes aumentarán las probabilidades de lluvia y el viento ganará intensidad, con ráfagas de entre 70 y 78 km/h que podrían complicar la circulación y las actividades al aire libre.

Además, después del período inestable llegará un marcado descenso de la temperatura, con una mínima de apenas 6 °C prevista para el martes. Sin embargo, el frío durará poco: el termómetro comenzará a recuperarse desde el miércoles y podría alcanzar los 25 °C hacia el cierre de la semana.

A qué hora llueve hoy en Buenos Aires

Las lluvias podrían llegar a Buenos Aires durante la tarde de este lunes, cuando las probabilidades de precipitación aumenten hasta el 40%. El fenómeno se presentaría de forma intermitente en distintos sectores del AMBA, dentro de una jornada marcada por la inestabilidad y el viento.

Alerta por ráfagas intensas: qué tener en cuenta este lunes

El viento será el principal factor de riesgo durante este lunes en Buenos Aires, con ráfagas de entre 70 y 78 km/h. Estas condiciones podrían provocar caída de ramas, desplazamiento de objetos sueltos y dificultades para circular, especialmente en avenidas, autopistas y sectores abiertos.

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Ante este escenario, el SMN recomienda asegurar macetas y muebles ubicados en balcones, patios o terrazas, además de evitar permanecer debajo de árboles y carteles. También será importante conducir con precaución, mantener distancia entre vehículos y seguir los avisos oficiales ante posibles cambios en las condiciones.

Pronóstico del 21/9 al 27/9.
Clima para esta semana. Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Cuándo baja la temperatura en Buenos Aires

El descenso de temperatura se sentirá con mayor fuerza durante el martes 22 de septiembre, cuando el termómetro marque una mínima de 6 °C y una máxima de apenas 14 °C. El ingreso de aire más frío dejará un ambiente invernal después del período de lluvias y viento intenso.

La caída térmica marcará un fuerte contraste con las condiciones registradas durante el comienzo de la primavera. Aunque el cielo estará parcialmente nublado y las precipitaciones quedarán atrás, será necesario volver a reforzar el abrigo durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Cuándo comenzará a mejorar el clima en Buenos Aires

La mejora del clima comenzará a notarse desde el miércoles, cuando ya no se esperan lluvias ni ráfagas intensas. La temperatura oscilará entre los 7 °C y los 18 °C, con cielo parcialmente nublado y una recuperación térmica más evidente durante las horas de la tarde.

El ascenso se consolidará durante el jueves y el viernes, con máximas previstas de 22 °C y 25 °C, respectivamente. Estas jornadas ofrecerán condiciones más favorables para actividades al aire libre, aunque las mañanas continuarán frescas y será conveniente mantener un abrigo liviano a mano.

Cómo sigue el clima esta semana, día por día

  • Martes: mínima de 6 °C y máxima de 14 °C con cielo parcialmente nublado.
  • Miércoles: minima de 7 °C y máxima de 18 °C con cielo parcialmente nublado.
  • Jueves: mínima de 11 °C y máxima de 22 °C con cielo parcialmente nublado.
  • Viernes: mínima de 14 °C y máxima de 25 °C con cielo parcialmente nublado.
ClimaServicio Meteorológico NacionalLluvias
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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