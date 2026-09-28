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Pronóstico en Santa Cruz: cómo estará el clima hoy, 28 de septiembre de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 11°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
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Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 11°. Con un cielo nubes y claros, el clima en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noreste 11 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Noreste 23 - 41 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Noreste 17 - 28 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 23 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 11°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:11
Puesta del sol19:44
Horas de luz12h 33m
Fase lunarMenguante
Iluminación95%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 28 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 07:11 y se pone a las 19:44, dando aproximadamente 12h 33m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 28 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 23 - 41 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noreste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noreste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noreste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noreste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noreste 8 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noreste 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noreste 10 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Noreste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Noreste 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Noreste 16 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 10° Noreste 17 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 10° 10° Noreste 18 - 34 km/h 0% Nubes y claros
14:00 10° 10° Noreste 20 - 38 km/h 0% Nubes y claros
15:00 10° 10° Noreste 22 - 41 km/h 0% Nubes y claros
16:00 10° Noreste 23 - 41 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Noreste 23 - 41 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Noreste 22 - 40 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Noreste 20 - 38 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Noreste 18 - 33 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Noreste 18 - 29 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Noreste 17 - 28 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noreste 17 - 28 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noreste 18 - 29 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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