Pronóstico en Santa Cruz: cómo estará el clima hoy, 28 de septiembre de 2026

Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 11°. Con un cielo nubes y claros, el clima en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 3° para este 28 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 3° y llegará a una máxima de 11°.
Viento: 23 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 5°.
Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 10°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:11
|Puesta del sol
|19:44
|Horas de luz
|12h 33m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|95%
Radar meteorológico – Santa Cruz
¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?
Para este 28 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 3° y una máxima de 11°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?
El sol sale hoy en Santa Cruz a las 07:11 y se pone a las 19:44, dando aproximadamente 12h 33m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santa Cruz?
El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?
Para este 28 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 23 - 41 km/h.
Ubicación de Santa Cruz
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|4°
|2°
|Este 9 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|4°
|2°
|Noreste 8 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|3°
|1°
|Noreste 7 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|3°
|1°
|Noreste 7 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|3°
|2°
|Noreste 7 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|4°
|2°
|Noreste 8 - 13 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|4°
|2°
|Noreste 8 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|5°
|3°
|Noreste 10 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|6°
|4°
|Noreste 11 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|8°
|5°
|Noreste 13 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|9°
|7°
|Noreste 16 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|10°
|8°
|Noreste 17 - 33 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|10°
|10°
|Noreste 18 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|10°
|10°
|Noreste 20 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|10°
|10°
|Noreste 22 - 41 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|10°
|7°
|Noreste 23 - 41 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|9°
|7°
|Noreste 23 - 41 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|8°
|6°
|Noreste 22 - 40 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|7°
|4°
|Noreste 20 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|6°
|3°
|Noreste 18 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|5°
|2°
|Noreste 18 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|5°
|2°
|Noreste 17 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|5°
|2°
|Noreste 17 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|5°
|2°
|Noreste 18 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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