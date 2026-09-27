A no guardar el paraguas: llega un nuevo tormentón al AMBA que hará bajar la temperatura

Lluvias y tormentas bajan la temperatura y obligan a sacar el abrigo. Foto: REUTERS

Después de un domingo marcado por las lluvias, el clima en el AMBA continuará inestable durante el comienzo de la semana. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Buenos Aires tendrá nuevas precipitaciones, tormentas, chaparrones y fuertes ráfagas de viento durante las próximas horas.

El pronóstico para Buenos Aires anticipa otro período prolongado de mal tiempo, con lluvias intermitentes desde el lunes y tormentas hasta la mañana del martes. Las condiciones comenzarán a mejorar recién desde el miércoles, aunque las temperaturas seguirán frescas y el cielo mantendrá abundante nubosidad.

Cuándo vuelve a llover en Buenos Aires

Las precipitaciones continuarán durante el lunes 28 de septiembre en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Se esperan chaparrones durante la madrugada y la noche, además de lluvias aisladas durante el resto del día, con temperaturas de entre 14 °C y 19 °C.

La inestabilidad se intensificará nuevamente el martes, cuando habrá tormentas hasta la mañana y chaparrones durante la tarde. El viento también será protagonista, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h, por lo que será otra jornada complicada para las actividades al aire libre.

Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: Wikimedia Commons

Qué día terminan las lluvias en el AMBA

Las lluvias comenzarían a retirarse durante la tarde o la noche del martes, después de varias jornadas consecutivas de inestabilidad en el AMBA. Hasta entonces, el pronóstico anticipa tormentas, chaparrones y fuertes ráfagas, aunque las precipitaciones podrían presentarse de forma intermitente y con algunas pausas.

El miércoles será el primer día sin lluvias previstas en Buenos Aires. La temperatura oscilará entre los 11 °C y los 18 °C, con cielo entre parcialmente y mayormente nublado. Aunque seguirá la abundante nubosidad, las condiciones serán mucho más estables que al comienzo de la semana.

Cuándo comienza a mejorar el clima en Buenos Aires

La mejora más clara del clima en Buenos Aires comenzará el miércoles, cuando las tormentas y los chaparrones finalmente se alejen de la región. La jornada todavía tendrá cielo variable y una mañana fresca, pero ya no se esperan las ráfagas intensas ni las precipitaciones de los días anteriores.

La estabilidad continuará durante el jueves, con temperaturas de entre 11 °C y 18 °C y cielo parcialmente nublado. El viernes seguirá sin lluvias en el pronóstico, aunque tendrá mayor nubosidad y una mínima de 10 °C, por lo que las primeras horas permanecerán frescas.

Se esperan lluvias y tormentas en el AMBA. Foto: Pexels

Cómo estará el clima esta semana