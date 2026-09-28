comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Pronóstico en Santa Fe: cómo estará el clima hoy, 28 de septiembre de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 24°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (11 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Laguna de Melincué, en Santa Fe.
Laguna de Melincué, en Santa Fe. Foto: Gobierno de Santa Fe.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Santa Fe o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 24°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, el clima en Santa Fe promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 18° para este 28 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Sureste 14 - 29 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
21°
Viento
Sur 14 - 26 km/h
Lluvia
50% 0.8 mm
Noche
Cubierto
19°
Viento
Sur 14 - 24 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 17 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 11 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 24°
Mínima: 18°
Sensación Térmica: 19°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:44
Puesta del sol19:02
Horas de luz12h 18m
Fase lunarMenguante
Iluminación95%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?

Para este 28 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 06:44 y se pone a las 19:02, dando aproximadamente 12h 18m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 11 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 28 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 17 - 38 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 20° 20° Sureste 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
02:00 20° 20° Sur 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
03:00 19° 19° Sur 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
04:00 19° 19° Sureste 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros
05:00 19° 19° Sureste 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
06:00 18° 18° Sureste 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
07:00 18° 18° Sureste 13 - 26 km/h 0% Nubes y claros
08:00 18° 18° Sur 12 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 18° 18° Sureste 14 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 20° 20° Sureste 17 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 22° 23° Sureste 17 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 24° 24° Sureste 14 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 24° 25° Sureste 15 - 33 km/h 40% 0.2 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
14:00 22° 22° Sur 12 - 37 km/h 60% 5.5 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
15:00 20° 20° Sur 13 - 27 km/h 70% 2.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 21° 21° Sur 12 - 25 km/h 60% 1.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 21° 21° Sur 14 - 26 km/h 50% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 21° 21° Sur 13 - 26 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 20° 20° Sur 12 - 24 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 20° 20° Sur 13 - 22 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 20° 20° Sur 12 - 22 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 19° 19° Sur 14 - 24 km/h 0% Cubierto
23:00 19° 19° Sur 15 - 26 km/h 0% Cubierto
24:00 19° 19° Sur 11 - 26 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Santa Fetiempo en Santa Fe hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. A no guardar el paraguas:llega un nuevo tormentón al AMBA que hará bajar la temperatura

    A no guardar el paraguas: llega un nuevo tormentón al AMBA que hará bajar la temperatura

  2. Alerta roja por lluvias extremas:un río atmosférico amenaza con un diluvio y corte de rutas

    Alerta roja por lluvias extremas: un río atmosférico amenaza con un diluvio y corte de rutas

  3. Impactantes imágenes del granizo en Buenos Aires:cuáles fueron las zonas más afectadas y hasta cuándo seguirá el mal clima

    Impactantes imágenes del granizo en Buenos Aires: cuáles fueron las zonas más afectadas y hasta cuándo seguirá el mal clima

  4. Granizo enorme y destrucción en varias provincias:los videos impactantes de las tormentas

    Granizo enorme y destrucción en varias provincias: los videos impactantes de las tormentas

  5. Lluvia, viento y frío:a qué hora llega el tormentón que hará bajar la temperatura a 6 grados en el AMBA

    Lluvia, viento y frío: a qué hora llega el tormentón que hará bajar la temperatura a 6 grados en el AMBA
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Merlo, entre los distritos con menor tasa de delitos del Conurbano bonaerense

Merlo, entre los distritos con menor tasa de delitos del Conurbano bonaerense

Milei viajará a París junto a gobernadores y empresarios para la Argentina Week:la agenda del Gobierno y la cumbre con Macron

La causa AMIA se aproxima al juicio en ausencia:cuáles son los próximos pasos

ANDIS bajo la lupa:denuncian sobreprecios de hasta 1.972%, pagos duplicados y prótesis que nunca llegaron

Economía

El JP Morgan recortó su proyección de crecimiento para la Argentina debido a la fuerte caída de la actividad en julio

El JP Morgan recortó su proyección de crecimiento para la Argentina debido a la fuerte caída de la actividad en julio

ANSES cierra septiembre con pagos clave:quiénes cobran el 28, 29 y 30 según su prestación

Cuenta DNI:uno por uno, los descuentos que se pueden aprovechar este domingo 27 de septiembre y cómo conseguir hasta $18.000 de reintegro

Morosidad:vence el plazo para dictaminar y la oposición negocia a contrarreloj un proyecto común

Internacionales

Malvinas, polémica diplomática:un ministro chileno afirmó que Gran Bretaña ejerce soberanía desde hace 200 años

Malvinas, polémica diplomática: un ministro chileno afirmó que Gran Bretaña ejerce soberanía desde hace 200 años

Colombia atraviesa una ola de violencia sin precedentes:“Quien no se someta va a terminar en una bolsa y muerto”

Reino Unido:la policía investiga un “incidente grave” cerca de una base militar utilizada por Estados Unidos

Rusia intensifica sus ataques contra Ucrania mientras Zelenski pide firmeza y presión sobre Putin para lograr la paz