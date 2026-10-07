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Pronóstico en Buenos Aires: cómo estará el clima hoy, 7 de octubre de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 18°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (26 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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Si vivís en Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, el clima en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 14° para este 7 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
16°
Viento
Este 19 - 44 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
17°
Viento
Este 17 - 34 km/h
Lluvia
80% 0.5 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
16°
Viento
Sureste 15 - 28 km/h
Lluvia
40% 0.5 mm

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 20 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 26 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 18°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:19
Puesta del sol18:59
Horas de luz12h 40m
Fase lunarMenguante
Iluminación10%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?

Para este 7 de octubre de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 06:19 y se pone a las 18:59, dando aproximadamente 12h 40m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 26 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 7 de octubre de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 20 - 45 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Este 16 - 32 km/h 0% Nubes y claros
02:00 16° 16° Noreste 15 - 31 km/h 0% Cielo despejado
03:00 15° 15° Noreste 14 - 28 km/h 0% Nubes y claros
04:00 15° 15° Noreste 12 - 26 km/h 0% Nubes y claros
05:00 15° 15° Este 14 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 15° 15° Este 15 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 15° 15° Este 19 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 15° 15° Este 18 - 41 km/h 0% Nubes y claros
09:00 16° 16° Este 19 - 44 km/h 0% Cubierto
10:00 16° 16° Este 15 - 41 km/h 70% 1.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 15° 15° Sureste 17 - 35 km/h 90% 2.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 16° 16° Sureste 12 - 35 km/h 90% 6.8 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
13:00 15° 15° Este 20 - 36 km/h 90% 6.9 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
14:00 15° 15° Este 19 - 45 km/h 90% 3.3 mm Lluvia moderada con cielo cubierto
15:00 17° 17° Este 16 - 37 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 17° 17° Este 16 - 34 km/h 90% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 17° 17° Este 17 - 34 km/h 80% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 16° 16° Este 16 - 34 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 16° 16° Este 12 - 29 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 16° 16° Sureste 10 - 21 km/h 60% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 16° 16° Sureste 14 - 26 km/h 50% 1.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 16° 16° Sureste 15 - 28 km/h 40% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 16° 16° Sureste 14 - 27 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 15° 15° Sureste 13 - 26 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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