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Pronóstico en Santa Cruz: cómo estará el clima hoy, 7 de octubre de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, el clima en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 7 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 11 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Noroeste 8 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Norte 13 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 17 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 15°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:50
Puesta del sol19:59
Horas de luz13h 9m
Fase lunarMenguante
Iluminación10%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 7 de octubre de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 06:50 y se pone a las 19:59, dando aproximadamente 13h 9m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 7 de octubre de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 17 - 27 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 17 - 22 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Norte 11 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Noroeste 11 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Noroeste 11 - 19 km/h 0% Cubierto
05:00 Oeste 11 - 19 km/h 0% Cubierto
06:00 Oeste 10 - 19 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Oeste 9 - 17 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 Oeste 10 - 16 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Oeste 11 - 20 km/h 0% Soleado
10:00 10° Suroeste 9 - 21 km/h 0% Soleado
11:00 11° 11° Suroeste 9 - 21 km/h 0% Soleado
12:00 13° 13° Suroeste 8 - 20 km/h 0% Soleado
13:00 14° 14° Oeste 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
14:00 14° 14° Oeste 10 - 24 km/h 0% Nubes y claros
15:00 15° 15° Oeste 9 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 15° 15° Noroeste 9 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 15° 15° Noroeste 8 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 14° 14° Norte 8 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 12° 12° Norte 13 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 10° 10° Norte 16 - 27 km/h 0% Soleado
21:00 Norte 14 - 26 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Norte 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Norte 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Norte 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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