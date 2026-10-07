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Pronóstico en Santa Fe: cómo estará el clima hoy, 7 de octubre de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 25°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (18 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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Laguna de Melincué, en Santa Fe.
Laguna de Melincué, en Santa Fe. Foto: Gobierno de Santa Fe.
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Si vivís en Santa Fe o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 25°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, el clima en Santa Fe promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 18° para este 7 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21°
Viento
Noreste 14 - 31 km/h
Lluvia
50% 0.4 mm
Tarde
Chubascos tormentosos con cielo cubierto
20°
Viento
Sur 13 - 32 km/h
Lluvia
90% 7.6 mm
Noche
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Oeste 9 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 19 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 18 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 21°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 25°
Mínima: 18°
Sensación Térmica: 19°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:32
Puesta del sol19:08
Horas de luz12h 36m
Fase lunarMenguante
Iluminación10%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?

Para este 7 de octubre de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 06:32 y se pone a las 19:08, dando aproximadamente 12h 36m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 18 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 7 de octubre de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 19 - 42 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 20° 20° Noreste 11 - 18 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 20° 20° Noreste 15 - 27 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 19° 19° Noreste 16 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 19° 19° Noreste 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros
05:00 19° 19° Noreste 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros
06:00 19° 19° Noreste 10 - 30 km/h 0% Nubes y claros
07:00 19° 19° Noreste 10 - 17 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 20° 20° Noreste 14 - 25 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 21° 21° Noreste 14 - 31 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 23° 23° Norte 19 - 38 km/h 0% Cubierto
11:00 24° 25° Norte 18 - 42 km/h 0% Cubierto
12:00 25° 25° Norte 14 - 40 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 24° 25° Noroeste 7 - 33 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 23° 22° Suroeste 10 - 28 km/h 80% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 22° 22° Sur 13 - 31 km/h 90% 2.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 21° 21° Sur 12 - 29 km/h 90% 2.5 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
17:00 20° 20° Sur 13 - 32 km/h 90% 7.6 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
18:00 20° 20° Sureste 15 - 28 km/h 90% 2.7 mm Lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso
19:00 20° 20° Sureste 12 - 29 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 19° 19° Este 5 - 20 km/h 0% Nubes y claros
21:00 19° 19° Noreste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
22:00 18° 18° Oeste 9 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 18° 18° Suroeste 4 - 17 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 18° 18° Suroeste 13 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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