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Pronóstico en Tucumán: cómo estará el clima hoy, 7 de octubre de 2026

Hoy en Tucumán se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 29°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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San Miguel de Tucumán
San Miguel de Tucumán Foto: Tucumán Turismo
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Si vivís en Tucumán o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 29°. Con un cielo nubes y claros, el clima en Tucumán promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 16° para este 7 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Tucumán: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
21°
Viento
Suroeste 1 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
28°
Viento
Suroeste 12 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
22°
Viento
Noreste 2 - 7 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 29°.

Viento: 14 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 21°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 22°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 29°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:53
Puesta del sol19:24
Horas de luz12h 31m
Fase lunarMenguante
Iluminación10%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el clima hoy en Tucumán?

Para este 7 de octubre de 2026, el pronóstico en Tucumán indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 29°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 06:53 y se pone a las 19:24, dando aproximadamente 12h 31m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 7 de octubre de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 14 - 32 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 20° 20° Sureste 1 - 7 km/h 0% Nubes y claros
02:00 19° 19° Noroeste 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
03:00 18° 18° Noroeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
04:00 17° 17° Norte 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
05:00 17° 17° Norte 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
06:00 17° 17° Norte 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
07:00 16° 16° Noroeste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
08:00 18° 18° Noroeste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
09:00 21° 21° Suroeste 1 - 11 km/h 0% Soleado
10:00 23° 24° Sur 3 - 15 km/h 0% Soleado
11:00 24° 25° Sur 4 - 18 km/h 0% Soleado
12:00 26° 27° Sur 4 - 21 km/h 0% Nubes y claros
13:00 27° 28° Sur 4 - 19 km/h 0% Nubes y claros
14:00 28° 28° Sur 6 - 21 km/h 0% Nubes y claros
15:00 28° 28° Suroeste 11 - 29 km/h 0% Nubes y claros
16:00 28° 28° Suroeste 8 - 29 km/h 0% Nubes y claros
17:00 28° 28° Suroeste 12 - 29 km/h 0% Nubes y claros
18:00 26° 27° Suroeste 14 - 32 km/h 0% Nubes y claros
19:00 24° 26° Oeste 7 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 23° 24° Noroeste 4 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 23° 23° Norte 2 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 22° 22° Noreste 2 - 7 km/h 0% Cubierto
23:00 22° 22° Suroeste 4 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 21° 21° Sur 13 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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