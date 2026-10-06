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Temperaturas y lluvias en Mendoza: los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 23°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (0.7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza? Para este 6 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 23° que se sentirá con más fuerza a las 17h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 6 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
14°
Viento
Sur 2 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
23°
Viento
Suroeste 6 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
18°
Viento
Suroeste 9 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 16 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 23°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:05
Puesta del sol19:41
Horas de luz12h 36m
Fase lunarMenguante
Iluminación18%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza?

Para este 6 de octubre de 2026, el pronóstico en Mendoza indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 07:05 y se pone a las 19:41, dando aproximadamente 12h 36m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 0.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 6 de octubre de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 16 - 36 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Suroeste 11 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 13° 13° Suroeste 9 - 22 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 13° 13° Suroeste 10 - 20 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 13° 13° Suroeste 10 - 19 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 13° 13° Suroeste 9 - 19 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 12° 12° Suroeste 7 - 17 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 12° 12° Suroeste 5 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 12° 12° Suroeste 2 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 14° 14° Sur 2 - 13 km/h 0% Nubes y claros
10:00 15° 15° Sur 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
11:00 17° 17° Sureste 1 - 17 km/h 0% Nubes y claros
12:00 18° 18° Este 1 - 18 km/h 0% Nubes y claros
13:00 20° 20° Este 1 - 20 km/h 0% Nubes y claros
14:00 21° 21° Sur 1 - 21 km/h 0% Nubes y claros
15:00 22° 22° Suroeste 2 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 22° 25° Suroeste 2 - 20 km/h 0% Nubes y claros
17:00 23° 25° Suroeste 6 - 22 km/h 0% Nubes y claros
18:00 22° 22° Suroeste 12 - 29 km/h 0% Nubes y claros
19:00 21° 21° Suroeste 13 - 32 km/h 0% Nubes y claros
20:00 20° 20° Oeste 9 - 29 km/h 0% Nubes y claros
21:00 19° 19° Oeste 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
22:00 18° 18° Suroeste 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
23:00 17° 17° Suroeste 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
24:00 17° 17° Suroeste 16 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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