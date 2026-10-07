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Pronóstico en Tierra del Fuego: cómo estará el clima hoy, 7 de octubre de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 10°. Sin lluvias, el día se presentará neblina.

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Parque Nacional Tierra del Fuego.
Parque Nacional Tierra del Fuego. Foto: Parques Nacionales
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Si vivís en Tierra del Fuego o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 10°. Con un cielo neblina, el clima en Tierra del Fuego promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 7 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 4 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Sur 7 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Noroeste 2 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 11 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 10°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:43
Puesta del sol19:59
Horas de luz13h 16m
Fase lunarMenguante
Iluminación10%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 7 de octubre de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 06:43 y se pone a las 19:59, dando aproximadamente 13h 16m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 7 de octubre de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 11 - 22 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 11 - 21 km/h 0% Cubierto
02:00 Noreste 9 - 20 km/h 0% Cubierto
03:00 Norte 7 - 18 km/h 0% Cubierto
04:00 Noroeste 6 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noroeste 4 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noroeste 5 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noroeste 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noroeste 6 - 17 km/h 0% Neblina
09:00 Noroeste 4 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Oeste 3 - 15 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Suroeste 5 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Suroeste 5 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Suroeste 5 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 10° Suroeste 5 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 10° 10° Suroeste 5 - 20 km/h 0% Nubes y claros
16:00 10° 10° Suroeste 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Sur 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Sur 7 - 22 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Sur 5 - 20 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Sur 2 - 13 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Noroeste 1 - 8 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Noroeste 2 - 9 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noroeste 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noroeste 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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