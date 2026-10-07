comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Pronóstico en Santiago del Estero: cómo estará el clima hoy, 7 de octubre de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 20° y una máxima de 30°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (1.5 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago
Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Santiago del Estero o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 30°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, el clima en Santiago del Estero promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 20° para este 7 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
25°
Viento
Noreste 19 - 39 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
30°
Viento
Norte 3 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
25°
Viento
Sur 23 - 37 km/h
Lluvia
40% 0.1 mm

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 20° y llegará a una máxima de 30°.

Viento: 24 - 55 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 1.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 25°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 25°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 30°
Mínima: 20°
Sensación Térmica: 22°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:49
Puesta del sol19:20
Horas de luz12h 31m
Fase lunarMenguante
Iluminación10%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?

Para este 7 de octubre de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 20° y una máxima de 30°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 06:49 y se pone a las 19:20, dando aproximadamente 12h 31m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 1.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 7 de octubre de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 24 - 55 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 23° 24° Noreste 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
02:00 22° 22° Noreste 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
03:00 22° 22° Noreste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
04:00 21° 21° Noreste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
05:00 21° 21° Noreste 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros
06:00 21° 21° Noreste 15 - 29 km/h 0% Nubes y claros
07:00 22° 22° Noreste 15 - 29 km/h 0% Nubes y claros
08:00 23° 24° Noreste 19 - 35 km/h 0% Nubes y claros
09:00 25° 26° Noreste 19 - 39 km/h 0% Nubes y claros
10:00 27° 28° Norte 23 - 48 km/h 0% Nubes y claros
11:00 27° 28° Norte 24 - 52 km/h 0% Cubierto
12:00 27° 28° Norte 20 - 51 km/h 0% Cubierto
13:00 28° 29° Norte 18 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 29° 30° Norte 16 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 30° 31° Norte 12 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 29° 30° Norte 7 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 30° 31° Norte 3 - 18 km/h 0% Nubes y claros
18:00 30° 31° Este 0 - 12 km/h 0% Nubes y claros
19:00 29° 30° Sur 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
20:00 27° 28° Suroeste 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
21:00 26° 28° Sur 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
22:00 25° 25° Sur 23 - 37 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 20° 20° Sureste 16 - 55 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 20° 20° Sur 17 - 34 km/h 60% 1.1 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Santiago del Esterotiempo en Santiago del Estero hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Confirmado por el SMN:qué día llueve y vuelve el frío en Buenos Aires esta semana

    Confirmado por el SMN: qué día llueve y vuelve el frío en Buenos Aires esta semana

  2. Alerta por “El Niño Godzilla”:el fenómeno climático podría alcanzar una intensidad histórica y causar eventos extremos

    Alerta por “El Niño Godzilla”: el fenómeno climático podría alcanzar una intensidad histórica y causar eventos extremos

  3. Qué día del fin de semana aparecerán las tormentas en Buenos Aires, según el SMN

    Qué día del fin de semana aparecerán las tormentas en Buenos Aires, según el SMN

  4. Temperaturas y lluvias en Mendoza:los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026

    Temperaturas y lluvias en Mendoza: los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Lules avanza en las gestiones para ampliar la oferta universitaria a la ciudad con la carrera de Derecho

Lules avanza en las gestiones para ampliar la oferta universitaria a la ciudad con la carrera de Derecho

El Gobierno apelará el fallo de la Justicia que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

Rossana Chahla propone eliminar 59 tasas municipales para reducir costos a vecinos y comerciantes en San Miguel de Tucumán

La Justicia frenó el decreto de Milei y ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

Economía

El Gobierno anunció obras en más de 9.000 kilómetros de rutas:cuáles son, en qué provincias y cuándo empiezan

El Gobierno anunció obras en más de 9.000 kilómetros de rutas: cuáles son, en qué provincias y cuándo empiezan

Instalar un aire acondicionado en octubre 2026:costos del equipo, mano de obra y ofertas en cadenas

ANSES activa los pagos de octubre antes del feriado:quiénes cobran esta semana según su DNI

El Banco Mundial recortó de 3,6% a 2,1% la proyección de crecimiento de la Argentina para este año

Internacionales

Condenaron a un empresario a 13 años de prisión y rematarán su increíble colección de Ferraris y Lamborghinis

Condenaron a un empresario a 13 años de prisión y rematarán su increíble colección de Ferraris y Lamborghinis

¿Indulto en Brasil?:Flávio Bolsonaro confía en ganar el balotaje y quiere que su padre le ponga la banda presidencial

Buscan 2 voluntarios para trabajar 6 meses en una isla desierta de Irlanda:ofrecen alojamiento y comida durante la estadía

Francia probó el misil nuclear M51.3 desde un submarino:qué características tiene y los detalles del lanzamiento