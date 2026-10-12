Pronóstico extendido para Buenos Aires: qué esperar del clima este 12 de octubre de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires? Para este 12 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza entre las 12h y las 16h. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 8° para este 12 de octubre de 2026.
Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 15°.
Viento: 15 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.1 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.
Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 19°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:13
|Puesta del sol
|19:03
|Horas de luz
|12h 50m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|4%
Radar meteorológico – Buenos Aires
¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?
Para este 12 de octubre de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8° y una máxima de 15°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?
El sol sale hoy en Buenos Aires a las 06:13 y se pone a las 19:03, dando aproximadamente 12h 50m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?
El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Buenos Aires?
El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?
Para este 12 de octubre de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 15 - 34 km/h.
Ubicación de Buenos Aires
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|11°
|11°
|Este 13 - 18 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|11°
|11°
|Este 9 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|9°
|8°
|Sureste 8 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|9°
|8°
|Sureste 9 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|9°
|8°
|Sureste 10 - 18 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|9°
|8°
|Sureste 10 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|10°
|9°
|Sureste 11 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|11°
|11°
|Sureste 10 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|13°
|13°
|Sureste 13 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|14°
|14°
|Sureste 14 - 32 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|14°
|14°
|Este 15 - 32 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|15°
|15°
|Este 15 - 34 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|15°
|15°
|Este 15 - 34 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|14:00
|15°
|15°
|Este 14 - 34 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|15°
|15°
|Este 14 - 32 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|15°
|15°
|Este 14 - 32 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|14°
|14°
|Este 14 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|14°
|14°
|Sureste 14 - 30 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|13°
|13°
|Sureste 13 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|12°
|12°
|Sureste 12 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|12°
|12°
|Sureste 11 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|12°
|12°
|Sureste 11 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|12°
|12°
|Sureste 10 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|12°
|12°
|Sureste 9 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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