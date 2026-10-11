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Las tormentas no dan tregua: cuándo vuelve a llover en Buenos Aires y cómo sigue el clima esta semana

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional señala que los próximos días habrá cielo gris, humedad y bajas temperaturas.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Lluvias y tormentas en Buenos Aires.
Se esperan lluvias durante toda la semana. Foto: NA
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Las lluvias volverán a hacerse presentes en Buenos Aires, en el marco de un clima inestable y con abundante nubosidad. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el pronóstico para esta semana anticipa precipitaciones aisladas durante las primeras jornadas, temperaturas moderadas y pocas posibilidades de observar el cielo completamente despejado.

Cuándo vuelve a llover en Buenos Aires

De acuerdo con el pronóstico extendido, el lunes comenzará con condiciones poco favorables en la Ciudad de Buenos Aires y los distintos municipios del conurbano bonaerense. La temperatura mínima será de 11 °C y la máxima apenas alcanzará los 16 °C.

Durante la mañana podrían registrarse lluvias aisladas, mientras que para el resto del día la probabilidad de precipitaciones descenderá al 10%. El cielo permanecerá nublado y el ambiente se sentirá fresco, especialmente durante las primeras horas y después del atardecer.

Es por ello que se recomienda salir con paraguas y abrigo liviano. Al tratarse de precipitaciones aisladas, estas podrían afectar algunos sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires y no presentarse en otros.

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Personas usando piloto caminan bajo la lluvia.
Lluvias y tormentas complican la circulación. Foto: NA

Se esperan lluvias aisladas en el AMBA

La inestabilidad continuará el martes, jornada en la que volverá a aumentar la posibilidad de lluvias durante la mañana. Las probabilidades se ubicarán entre el 10% y el 40%, por lo que será el segundo día consecutivo con riesgo de precipitaciones en Buenos Aires.

La mínima será de 12 °C y la máxima llegará a los 18 °C. El cielo estará mayormente nublado y, si bien se espera una leve recuperación térmica con respecto al lunes, el sol tendría escaso protagonismo.

Por el momento, el pronóstico no permite hablar de un episodio de tormentas fuertes para la región durante estas dos jornadas. El escenario más probable es el de lluvias débiles, intermitentes y de distribución irregular.

A partir del miércoles comenzará una etapa de mayor estabilidad, aunque la nubosidad continuará dominando el paisaje. Para esa jornada se prevé una mínima de 14 °C y una máxima de 18 °C, con cielo mayormente nublado y apenas un 10% de probabilidades de lluvia.

El jueves presentará condiciones prácticamente idénticas: la temperatura oscilará entre los 14 °C y los 18 °C, mientras que la posibilidad de precipitaciones se mantendrá alrededor del 10%. En principio, no se esperan fenómenos meteorológicos relevantes.

El pronóstico anticipa un comienzo inestable, con tormentas aisladas y una posterior mejora del tiempo.
Se vienen lluvias esta semana. Foto: Unsplash

Cuándo sube la temperatura en Buenos Aires

El viernes llegará una mejora moderada de las temperaturas, pero sin un cambio contundente en las condiciones generales. La mínima será de 14 °C y la máxima alcanzará los 19 °C, nuevamente con cielo mayormente nublado y un 10% de chances de lluvia.

De esta manera, Buenos Aires atravesará una semana fresca, húmeda y con escasa presencia del sol. Las mayores probabilidades de lluvia se concentrarán entre la mañana del lunes y la del martes. Desde el miércoles, el tiempo tenderá a estabilizarse, aunque las máximas continuarán por debajo de los 20 °C.

El Servicio Meteorológico Nacional recomienda consultar sus actualizaciones diarias y el Sistema de Alerta Temprana, debido a que la ubicación y la intensidad de las precipitaciones pueden cambiar con el avance de la semana.

Pronóstico extendido de esta semana

  • Lunes: mínima de 11 °C y máxima de 16 °C con cielo nublado. Se esperan lluvias aisladas a la mañana y 10% de probabilidades de precipitación el resto del día.
  • Martes: mínima de 12 °C y máxima de 18 °C con cielo mayormente nublado. Habrá lluvias aisladas (10-40%) a la mañana.
  • Miércoles: mínima de 14 °C y máxima de 18 °C con cielo mayormente nublado y 10% de chances de lluvia.
  • Jueves: mínima de 14 °C y máxima de 18 °C con cielo mayormente nublado y 10% de chances de lluvia.
  • Viernes: mínima de 14 °C y máxima de 19 °C con cielo mayormente nublado y 10% de chances de lluvia.
ClimaServicio Meteorológico NacionalLluvias
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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