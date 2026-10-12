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Pronóstico extendido para Santa Fe: qué esperar del clima este 12 de octubre de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 19°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (1.8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Esperanza, ciudad de Santa Fe.
Esperanza, ciudad de Santa Fe. Foto: Instagram @esperanzaturismo
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe? Para este 12 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 12 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
13°
Viento
Este 11 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Sureste 11 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Sureste 10 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 12 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 1.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 19°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:26
Puesta del sol19:12
Horas de luz12h 46m
Fase lunarCreciente
Iluminación4%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?

Para este 12 de octubre de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 06:26 y se pone a las 19:12, dando aproximadamente 12h 46m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 1.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 12 de octubre de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 12 - 27 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Este 12 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 13° 13° Este 12 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 13° 13° Este 12 - 21 km/h 0% Cubierto
04:00 13° 13° Sureste 12 - 22 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 13° 13° Sureste 12 - 22 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 12° 12° Sureste 12 - 22 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 12° 12° Sureste 12 - 23 km/h 0% Cubierto
08:00 13° 13° Este 12 - 23 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 13° 13° Este 11 - 23 km/h 0% Cubierto
10:00 14° 14° Este 10 - 23 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 16° 16° Este 12 - 27 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 17° 17° Este 11 - 27 km/h 0% Cubierto
13:00 17° 17° Sureste 11 - 26 km/h 0% Cubierto
14:00 18° 18° Este 10 - 24 km/h 0% Cubierto
15:00 18° 18° Este 10 - 22 km/h 0% Cubierto
16:00 18° 18° Sureste 11 - 23 km/h 0% Cubierto
17:00 18° 18° Sureste 11 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 18° 18° Sureste 10 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 17° 17° Sureste 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
20:00 16° 16° Sureste 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
21:00 15° 15° Sureste 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
22:00 15° 15° Sureste 10 - 20 km/h 0% Cielo despejado
23:00 14° 14° Sureste 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
24:00 13° 13° Sureste 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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