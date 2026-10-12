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Pronóstico extendido para Tierra del Fuego: qué esperar del clima este 12 de octubre de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 11°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (4.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Parque Nacional Tierra del Fuego.
Parque Nacional Tierra del Fuego. Foto: Parques Nacionales
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego? Para este 12 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 11° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 12 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 9 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Norte 9 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Noroeste 0 - 10 km/h
Lluvia
70% 1 mm

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 11 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 4.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 11°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:30
Puesta del sol20:09
Horas de luz13h 39m
Fase lunarCreciente
Iluminación4%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 12 de octubre de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 06:30 y se pone a las 20:09, dando aproximadamente 13h 39m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 4.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 12 de octubre de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 11 - 31 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 11 - 28 km/h 0% Cubierto
02:00 Norte 10 - 28 km/h 0% Cubierto
03:00 Norte 10 - 27 km/h 0% Cubierto
04:00 Norte 9 - 26 km/h 0% Cubierto
05:00 Norte 9 - 26 km/h 0% Cubierto
06:00 Norte 9 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Norte 10 - 26 km/h 0% Cubierto
08:00 Norte 9 - 26 km/h 0% Cubierto
09:00 Norte 9 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Norte 10 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Norte 11 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 10° 10° Norte 10 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 10° 10° Norte 10 - 30 km/h 0% Cubierto
14:00 10° 10° Norte 10 - 30 km/h 0% Cubierto
15:00 10° Norte 10 - 30 km/h 0% Cubierto
16:00 Norte 10 - 29 km/h 0% Cubierto
17:00 Norte 9 - 27 km/h 0% Cubierto
18:00 Norte 7 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Norte 6 - 21 km/h 60% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Noreste 6 - 19 km/h 80% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Norte 4 - 16 km/h 80% 1.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 10° Noroeste 0 - 10 km/h 70% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Oeste 3 - 7 km/h 70% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Suroeste 6 - 15 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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