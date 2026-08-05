comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Pronóstico extendido para Buenos Aires: qué esperar del clima este 5 de agosto de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (0.6 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Conurbano de la provincia de Buenos Aires
Conurbano de la provincia de Buenos Aires
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pronóstico para Buenos Aires este 5 de agosto de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de 11°. Con vientos de 11 - 24 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
12°
Viento
Sureste 9 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
14°
Viento
Este 8 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
13°
Viento
Sureste 7 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 11 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 15°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:42
Puesta del sol18:13
Horas de luz10h 31m
Fase lunarMenguante
Iluminación55%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?

Para este 5 de agosto de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:42 y se pone a las 18:13, dando aproximadamente 10h 31m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 60% 0.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 5 de agosto de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 11 - 24 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Este 7 - 16 km/h 0% Cubierto
02:00 12° 12° Este 7 - 14 km/h 0% Cubierto
03:00 12° 12° Este 8 - 16 km/h 0% Cubierto
04:00 12° 12° Sureste 7 - 16 km/h 0% Cubierto
05:00 12° 12° Sureste 7 - 16 km/h 0% Cubierto
06:00 12° 12° Sureste 6 - 14 km/h 0% Cubierto
07:00 12° 12° Sureste 8 - 17 km/h 0% Cubierto
08:00 12° 12° Sureste 8 - 16 km/h 0% Cubierto
09:00 12° 12° Sureste 9 - 18 km/h 0% Cubierto
10:00 12° 12° Sureste 9 - 20 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 12° 12° Sureste 10 - 21 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 13° 13° Sureste 11 - 24 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 14° 14° Sureste 10 - 23 km/h 0% Cubierto
14:00 14° 14° Este 9 - 23 km/h 0% Cubierto
15:00 15° 15° Sureste 9 - 22 km/h 0% Cubierto
16:00 15° 15° Sureste 8 - 21 km/h 0% Cubierto
17:00 14° 14° Este 8 - 19 km/h 0% Cubierto
18:00 14° 14° Sureste 4 - 17 km/h 0% Cubierto
19:00 14° 14° Este 4 - 9 km/h 0% Cubierto
20:00 13° 13° Sureste 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 13° 13° Sureste 7 - 13 km/h 0% Cubierto
22:00 13° 13° Sureste 7 - 17 km/h 0% Cubierto
23:00 12° 12° Este 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 12° 12° Este 5 - 17 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Buenos Airestiempo en Buenos Aires hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Tormenta de Santa Rosa 2026:cuándo podría llegar el temporal y qué días habrá que mirar el cielo

    Tormenta de Santa Rosa 2026: cuándo podría llegar el temporal y qué días habrá que mirar el cielo

  2. Tormentas, vientos fuertes y frío intenso:cuándo llega el cambio rotundo del clima en Buenos Aires

    Tormentas, vientos fuertes y frío intenso: cuándo llega el cambio rotundo del clima en Buenos Aires

  3. Alerta por una nueva ciclogénesis en Buenos Aires:qué día llegan las tormentas y cuándo volverá el frío intenso

    Alerta por una nueva ciclogénesis en Buenos Aires: qué día llegan las tormentas y cuándo volverá el frío intenso

  4. Anticipan dos días de tormenta en Buenos Aires y hay provincias en alerta naranja, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Anticipan dos días de tormenta en Buenos Aires y hay provincias en alerta naranja, según el Servicio Meteorológico Nacional

  5. Se acerca un tormentón que hará caer la temperatura en Buenos Aires:cuándo llueve y qué día llega el frío

    Se acerca un tormentón que hará caer la temperatura en Buenos Aires: cuándo llueve y qué día llega el frío
Lo último

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Crisis bilateral:Brasil retira a su embajador de la Argentina y baja al mínimo su relación diplomática

Crisis bilateral: Brasil retira a su embajador de la Argentina y baja al mínimo su relación diplomática

Ley de Tierras:Anabel Fernández Sagasti fue autorizada a participar de la sesión de manera remota, pero lo deberá ratificar el Senado

Se levantó el paro en los puertos:el Gobierno acordó con los prácticos una reducción del 20% en las tarifas

Patricia Bullrich anunció los cambios en el proyecto de la Ley de Tierras:“Los estados extranjeros no pueden comprar un gramo”

Economía

Índice Big Mac:Argentina se mantiene entre los países donde la famosa hamburguesa sale más cara

Índice Big Mac: Argentina se mantiene entre los países donde la famosa hamburguesa sale más cara

El Banco Central volvió a comprar divisas y las reservas alcanzaron su mayor nivel en casi siete años

Granja Tres Arroyos cierra su planta en Córdoba:la crisis ya alcanzó cinco localidades del país

ANSES confirmó quiénes cobran primero en agosto:fechas clave del calendario de pagos

Internacionales

Lionel Messi sorprendió con una millonaria ayuda para reconstruir una de las zonas más golpeadas por los incendios en España

Lionel Messi sorprendió con una millonaria ayuda para reconstruir una de las zonas más golpeadas por los incendios en España

La isla más pequeña de España quiere independizarse:tiene apenas 50 habitantes y recibe miles de turistas en verano

Rusia muestra su nuevo submarino nuclear Yasen-M:el arma silenciosa que inquieta a la OTAN

Exclusivo Canal26.com | Entrevista a Jesús Armas desde Venezuela:en primera persona, un ex preso político del chavismo relata el horror