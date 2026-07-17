¿Qué ropa usar hoy en Buenos Aires? El pronóstico para este 17 de julio de 2026

El pronóstico para Buenos Aires este 17 de julio de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de 16°. Con vientos de 16 - 45 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Buenos Aires
Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 21°.
Viento: 16 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 17 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.
Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 15°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:56
|Puesta del sol
|18:00
|Horas de luz
|10h 4m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|14%
Radar meteorológico – Buenos Aires
¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?
Para este 17 de julio de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 21°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?
El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:56 y se pone a las 18:00, dando aproximadamente 10h 4m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?
El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Buenos Aires?
El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 17 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?
Para este 17 de julio de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 16 - 45 km/h.
Ubicación de Buenos Aires
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|18°
|18°
|Norte 14 - 29 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|18°
|18°
|Norte 12 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|17°
|17°
|Norte 11 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|17°
|17°
|Norte 13 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|18°
|18°
|Norte 11 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|18°
|18°
|Norte 14 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|18°
|18°
|Noroeste 12 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|17°
|17°
|Noroeste 8 - 45 km/h
|60% 4.7 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|09:00
|17°
|17°
|Norte 8 - 23 km/h
|90% 3.4 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|10:00
|17°
|17°
|Noreste 10 - 31 km/h
|90% 6.5 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|11:00
|18°
|18°
|Norte 16 - 30 km/h
|80% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|12:00
|19°
|19°
|Norte 7 - 33 km/h
|70% 0.6 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|13:00
|19°
|19°
|Norte 8 - 24 km/h
|30% 1.2 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|14:00
|18°
|18°
|Norte 6 - 17 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|19°
|19°
|Norte 7 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|20°
|20°
|Noroeste 6 - 18 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|20°
|20°
|Oeste 4 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|19°
|19°
|Suroeste 3 - 9 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|19°
|19°
|Sur 10 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|18°
|18°
|Sur 3 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|18°
|18°
|Sureste 7 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|17°
|17°
|Suroeste 9 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|17°
|17°
|Sur 7 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|17°
|17°
|Sur 11 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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