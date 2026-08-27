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Temperaturas y lluvias en Buenos Aires: los datos del clima hoy, 27 de agosto de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 19°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (6.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires? Para este 27 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 27 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
12°
Viento
Este 12 - 25 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Sur 10 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
11°
Viento
Sureste 10 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 15 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 6.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 19°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:17
Puesta del sol18:29
Horas de luz11h 12m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?

Para este 27 de agosto de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:17 y se pone a las 18:29, dando aproximadamente 11h 12m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 6.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 27 de agosto de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 15 - 29 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Este 4 - 14 km/h 0% Cubierto
02:00 13° 13° Este 13 - 20 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 11° 11° Sur 11 - 22 km/h 80% 0.8 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 11° 11° Sur 13 - 23 km/h 80% 1.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 11° 11° Sureste 14 - 25 km/h 80% 0.8 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 11° 11° Sureste 15 - 29 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 11° 11° Sur 13 - 26 km/h 60% 2.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 11° 11° Este 12 - 24 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 12° 12° Este 12 - 25 km/h 0% Nubes y claros
10:00 14° 14° Sureste 7 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 16° 16° Sureste 8 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 17° 17° Sureste 10 - 25 km/h 0% Nubes y claros
13:00 18° 18° Sureste 11 - 28 km/h 0% Nubes y claros
14:00 18° 18° Sureste 10 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 18° 18° Sureste 10 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 18° 18° Sur 11 - 26 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Sur 10 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 16° 16° Sur 9 - 26 km/h 0% Cubierto
19:00 15° 15° Sureste 8 - 20 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 13° 13° Sureste 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° 12° Sureste 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Sureste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Sureste 8 - 18 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Sureste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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