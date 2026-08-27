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Temperaturas y lluvias en Santa Cruz: los datos del clima hoy, 27 de agosto de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 8°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina.
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Foto: Turismo Santa Cruz.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 27 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza entre las 17h y las 18h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 27 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
Viento
Este 3 - 7 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 15 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Oeste 9 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 15 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 8°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:24
Puesta del sol18:53
Horas de luz10h 29m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 27 de agosto de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 08:24 y se pone a las 18:53, dando aproximadamente 10h 29m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 27 de agosto de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 15 - 28 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 6 - 12 km/h 0% Cubierto
02:00 Este 5 - 9 km/h 0% Cubierto
03:00 Este 6 - 9 km/h 0% Cubierto
04:00 Este 6 - 10 km/h 0% Cubierto
05:00 Este 6 - 9 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Este 5 - 9 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Este 5 - 9 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Este 4 - 9 km/h 0% Cubierto
09:00 Este 3 - 7 km/h 0% Cubierto
10:00 Sureste 1 - 4 km/h 0% Cubierto
11:00 Suroeste 1 - 6 km/h 0% Cubierto
12:00 Oeste 3 - 7 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Oeste 5 - 12 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Oeste 7 - 16 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Oeste 11 - 20 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Oeste 11 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Oeste 15 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Oeste 11 - 28 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Oeste 7 - 17 km/h 0% Soleado
20:00 Oeste 8 - 12 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Oeste 9 - 13 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Oeste 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Oeste 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noroeste 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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