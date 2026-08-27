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Temperaturas y lluvias en San Luis: los datos del clima hoy, 27 de agosto de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 18°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (1.9 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Merlo, San Luis.
Merlo, San Luis. Foto: NA
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¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis? Para este 27 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 27 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12°
Viento
Este 37 - 70 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Este 30 - 61 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12°
Viento
Este 29 - 53 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm

Hoy en San Luis se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 40 - 74 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 1.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 18°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:49
Puesta del sol19:04
Horas de luz11h 15m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Para este 27 de agosto de 2026, el pronóstico en San Luis indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 07:49 y se pone a las 19:04, dando aproximadamente 11h 15m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 1.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 27 de agosto de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 40 - 74 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Este 35 - 68 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 13° 13° Este 36 - 66 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 12° 12° Este 37 - 68 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 12° 12° Este 38 - 71 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 11° 11° Este 40 - 73 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 11° 11° Este 40 - 74 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 10° 10° Este 38 - 73 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 10° 10° Este 37 - 70 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 12° 12° Este 37 - 70 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 14° 14° Este 35 - 72 km/h 0% Nubes y claros
11:00 15° 15° Este 35 - 68 km/h 0% Nubes y claros
12:00 16° 16° Este 35 - 69 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Este 33 - 67 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 17° Este 33 - 66 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 17° 17° Este 32 - 64 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 17° 17° Este 31 - 62 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 17° 17° Este 30 - 61 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Este 28 - 57 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 15° 15° Este 25 - 52 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Este 28 - 51 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° 12° Este 29 - 55 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Este 29 - 53 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 12° 12° Este 26 - 52 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Este 20 - 47 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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