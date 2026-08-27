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Temperaturas y lluvias en Tierra del Fuego: los datos del clima hoy, 27 de agosto de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de -4° y una máxima de 5°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina.
Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina. Foto: Unsplash.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego? Para este 27 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de -4° para este 27 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
-3°
Viento
Norte 3 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 0 - 8 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Norte 3 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de -4° y llegará a una máxima de .

Viento: 11 - 15 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de -3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 5°
Mínima: -4°
Sensación Térmica: -3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:26
Puesta del sol18:43
Horas de luz10h 17m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 27 de agosto de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -4° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 08:26 y se pone a las 18:43, dando aproximadamente 10h 17m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 27 de agosto de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 11 - 15 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 11 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Noroeste 11 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 -1° -1° Norte 5 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 -2° -2° Norte 3 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 -2° -2° Noroeste 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 -3° -3° Noroeste 2 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 -3° Norte 1 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 -3° -3° Norte 1 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 -3° -3° Norte 3 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 -2° -2° Noroeste 4 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Noroeste 2 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Sur 1 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Sureste 2 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Sureste 2 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Sureste 2 - 11 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Sureste 1 - 11 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Norte 0 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Norte 0 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Norte 2 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Norte 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Noroeste 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Norte 3 - 10 km/h 0% Cubierto
23:00 Norte 2 - 9 km/h 0% Cubierto
24:00 Norte 2 - 9 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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