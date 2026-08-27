Temperaturas y lluvias en Santiago del Estero: los datos del clima hoy, 27 de agosto de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero? Para este 27 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 24° que se sentirá con más fuerza entre las 12h y las 13h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 16° para este 27 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 24°.
Viento: 22 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.
Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 20°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:36
|Puesta del sol
|19:01
|Horas de luz
|11h 25m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|100%
Radar meteorológico – Santiago del Estero
¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?
Para este 27 de agosto de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 24°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?
El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:36 y se pone a las 19:01, dando aproximadamente 11h 25m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?
El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?
Para este 27 de agosto de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 22 - 46 km/h.
Ubicación de Santiago del Estero
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|21°
|21°
|Norte 5 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|21°
|21°
|Norte 2 - 7 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|19°
|19°
|Sureste 4 - 7 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|18°
|18°
|Sureste 7 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|17°
|17°
|Sureste 6 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|17°
|17°
|Sureste 10 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|16°
|16°
|Sureste 11 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|16°
|16°
|Sur 13 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|18°
|18°
|Sureste 15 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|19°
|19°
|Sureste 19 - 39 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|21°
|21°
|Sureste 19 - 41 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|24°
|25°
|Sureste 20 - 42 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|24°
|25°
|Sureste 21 - 44 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|23°
|25°
|Sureste 22 - 46 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|23°
|25°
|Sureste 21 - 46 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|23°
|25°
|Sureste 21 - 44 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|22°
|22°
|Sureste 19 - 44 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|21°
|21°
|Sureste 18 - 39 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|20°
|20°
|Sureste 17 - 36 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|19°
|19°
|Sureste 17 - 35 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|18°
|18°
|Sureste 17 - 34 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|18°
|18°
|Sureste 14 - 34 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|18°
|18°
|Sureste 14 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|17°
|17°
|Sureste 14 - 29 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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