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Llega un tormentón al AMBA: cuándo empieza la lluvia y cómo seguirá el clima durante el fin de semana

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa el regreso de las lluvias al Área Metropolitana de Buenos Aires. Qué recomiendan los expertos.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Se acerca una jornada de lluvias y tormentas a Buenos Aires.
Se acerca una jornada de lluvias y tormentas a Buenos Aires. Foto: REUTERS
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El clima en el AMBA tendrá un cambio durante los próximos días, con lluvias y tormentas previstas para este jueves, según el Servicio Meteorológico Nacional. Luego, las condiciones tenderán a mejorar y se espera un fin de semana con tiempo más estable y sin precipitaciones.

La jornada de este miércoles 26 se presenta con cielo parcialmente nublado y temperaturas que alcanzarán los 18°C, mientras que la mínima será de 10°C. Durante el día no se esperan lluvias significativas, aunque el cielo tendrá períodos de mayor nubosidad.

Jueves 27 con lluvias y tormentas en Buenos Aires

El cambio llegará el jueves 27, que será la jornada más inestable de toda la semana. Durante la mañana y la tarde se prevé un tormentón con 70% de probabilidades.

La temperatura mínima será de 13°C y la máxima alcanzará los 18°C. El cielo permanecerá mayormente nublado durante buena parte del día y las condiciones podrían generar momentos de lluvia de distinta intensidad.

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Por este motivo, quienes tengan actividades al aire libre deberán tener en cuenta el pronóstico, especialmente durante las horas de mayor inestabilidad.

Cuándo llegan las lluvias a Buenos Aires. Foto: SMN

Después de la lluvia llega el buen tiempo

A partir del viernes 28, el panorama comenzará a mejorar. Para ese día no se prevén precipitaciones y el cielo tendrá momentos de sol, con una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 17°C.

El sábado 29 continuará con condiciones estables y sin lluvias. La temperatura será más fresca, con una mínima de 8°C y una máxima de 17°C. El cielo estará parcialmente nublado, aunque también habrá períodos de mayor presencia del sol.

El domingo 30 mantendrá la misma tendencia, con 0% de probabilidad de precipitaciones, una mínima de 10°C y una máxima de 17°C. De esta manera, el fin de semana se perfila con condiciones favorables para realizar actividades al aire libre.

Frío polar
Cuándo llegan las temperaturas agradables a Buenos Aires. Foto: REUTERS

El buen tiempo también se extenderá al comienzo de la próxima semana. El lunes 31 tendrá una temperatura máxima de 18°C y una mínima de 11°C, mientras que el martes 1° se esperan valores de entre 12°C y 17°C, sin lluvias previstas.

En resumen, el jueves será el día clave para la tormenta en Buenos Aires. Después del paso de las lluvias y tormentas, el tiempo tenderá a estabilizarse y se espera un fin de semana sin precipitaciones, aunque con temperaturas frescas durante las primeras horas del día.

Recomendaciones del SMN por lluvias y tormentas

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
ClimaServicio Meteorológico NacionalPronóstico
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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