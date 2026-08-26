Llega un tormentón al AMBA: cuándo empieza la lluvia y cómo seguirá el clima durante el fin de semana

Se acerca una jornada de lluvias y tormentas a Buenos Aires. Foto: REUTERS

El clima en el AMBA tendrá un cambio durante los próximos días, con lluvias y tormentas previstas para este jueves, según el Servicio Meteorológico Nacional. Luego, las condiciones tenderán a mejorar y se espera un fin de semana con tiempo más estable y sin precipitaciones.

La jornada de este miércoles 26 se presenta con cielo parcialmente nublado y temperaturas que alcanzarán los 18°C, mientras que la mínima será de 10°C. Durante el día no se esperan lluvias significativas, aunque el cielo tendrá períodos de mayor nubosidad.

Jueves 27 con lluvias y tormentas en Buenos Aires

El cambio llegará el jueves 27, que será la jornada más inestable de toda la semana. Durante la mañana y la tarde se prevé un tormentón con 70% de probabilidades.

La temperatura mínima será de 13°C y la máxima alcanzará los 18°C. El cielo permanecerá mayormente nublado durante buena parte del día y las condiciones podrían generar momentos de lluvia de distinta intensidad.

Por este motivo, quienes tengan actividades al aire libre deberán tener en cuenta el pronóstico, especialmente durante las horas de mayor inestabilidad.

Cuándo llegan las lluvias a Buenos Aires. Foto: SMN

Después de la lluvia llega el buen tiempo

A partir del viernes 28, el panorama comenzará a mejorar. Para ese día no se prevén precipitaciones y el cielo tendrá momentos de sol, con una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 17°C.

El sábado 29 continuará con condiciones estables y sin lluvias. La temperatura será más fresca, con una mínima de 8°C y una máxima de 17°C. El cielo estará parcialmente nublado, aunque también habrá períodos de mayor presencia del sol.

El domingo 30 mantendrá la misma tendencia, con 0% de probabilidad de precipitaciones, una mínima de 10°C y una máxima de 17°C. De esta manera, el fin de semana se perfila con condiciones favorables para realizar actividades al aire libre.

Cuándo llegan las temperaturas agradables a Buenos Aires. Foto: REUTERS

El buen tiempo también se extenderá al comienzo de la próxima semana. El lunes 31 tendrá una temperatura máxima de 18°C y una mínima de 11°C, mientras que el martes 1° se esperan valores de entre 12°C y 17°C, sin lluvias previstas.

En resumen, el jueves será el día clave para la tormenta en Buenos Aires. Después del paso de las lluvias y tormentas, el tiempo tenderá a estabilizarse y se espera un fin de semana sin precipitaciones, aunque con temperaturas frescas durante las primeras horas del día.

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