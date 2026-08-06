Temperaturas y lluvias en Buenos Aires: los datos del clima hoy, 6 de agosto de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires? Para este 6 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 14° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 7° para este 6 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 7° y llegará a una máxima de 14°.
Viento: 32 - 71 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 26 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 8°.
Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 13°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:41
|Puesta del sol
|18:14
|Horas de luz
|10h 33m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|44%
Radar meteorológico – Buenos Aires
¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?
Para este 6 de agosto de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 7° y una máxima de 14°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?
El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:41 y se pone a las 18:14, dando aproximadamente 10h 33m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?
El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Buenos Aires?
El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 26 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?
Para este 6 de agosto de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 32 - 71 km/h.
Ubicación de Buenos Aires
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|12°
|12°
|Este 4 - 7 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|12°
|12°
|Noreste 5 - 9 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|12°
|12°
|Noreste 3 - 10 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|12°
|12°
|Este 5 - 9 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|12°
|12°
|Sureste 5 - 10 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|12°
|12°
|Sureste 6 - 12 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|12°
|12°
|Este 9 - 17 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|08:00
|12°
|12°
|Este 6 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|12°
|12°
|Este 9 - 18 km/h
|40% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|10:00
|13°
|13°
|Este 9 - 24 km/h
|50% 0.9 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|11:00
|13°
|13°
|Este 9 - 21 km/h
|80% 4 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|12:00
|13°
|13°
|Sureste 10 - 24 km/h
|90% 2.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|13:00
|13°
|13°
|Sur 15 - 28 km/h
|90% 5 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|14:00
|13°
|13°
|Suroeste 16 - 31 km/h
|90% 6.8 mm
|Lluvia moderada con cielo cubierto
|15:00
|12°
|12°
|Sur 20 - 40 km/h
|90% 3.9 mm
|Lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso
|16:00
|13°
|13°
|Sur 11 - 38 km/h
|80% 1.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|17:00
|12°
|12°
|Suroeste 20 - 36 km/h
|70% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|18:00
|12°
|12°
|Suroeste 23 - 45 km/h
|70% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|19:00
|9°
|6°
|Sur 32 - 70 km/h
|50% 1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|20:00
|9°
|6°
|Suroeste 26 - 61 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|21:00
|8°
|5°
|Suroeste 26 - 52 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|8°
|4°
|Suroeste 23 - 52 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|7°
|4°
|Suroeste 21 - 47 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|7°
|4°
|Suroeste 18 - 42 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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