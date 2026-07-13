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Temperaturas y lluvias en Buenos Aires: los datos del tiempo hoy, 13 de julio de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 12°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Ciudad de La Plata
Ciudad de La Plata Foto: Archivo
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Si vivís en Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 12°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Nubes y claros
Viento
Norte 11 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
11°
Viento
Norte 8 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Norte 17 - 34 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 17 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 12°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:57
Puesta del sol17:57
Horas de luz10h 0m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 13 de julio de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:57 y se pone a las 17:57, dando aproximadamente 10h 0m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 13 de julio de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 17 - 34 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Este 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Este 3 - 5 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Este 4 - 5 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Norte 5 - 8 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Norte 6 - 9 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Norte 7 - 11 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Norte 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Norte 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Norte 12 - 25 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Norte 15 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 10° Norte 14 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 10° 10° Norte 15 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 11° 11° Norte 13 - 34 km/h 0% Nubes y claros
15:00 11° 11° Norte 11 - 30 km/h 0% Nubes y claros
16:00 11° 11° Norte 10 - 26 km/h 0% Nubes y claros
17:00 11° 11° Norte 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Noreste 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Noreste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° 10° Norte 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° 10° Norte 17 - 33 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° Norte 17 - 34 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Norte 17 - 33 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Norte 16 - 32 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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