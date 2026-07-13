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Temperaturas y lluvias en Santa Cruz: los datos del tiempo hoy, 13 de julio de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 4°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (9 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
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Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Este 38 - 62 km/h
Lluvia
90% 0.7 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Este 25 - 44 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm
Noche
Cubierto
Viento
Sureste 13 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 38 - 62 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .



Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 4°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: -2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:37
Puesta del sol17:48
Horas de luz8h 11m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 13 de julio de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:37 y se pone a las 17:48, dando aproximadamente 8h 11m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 13 de julio de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 38 - 62 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 30 - 51 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 Este 31 - 50 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 Este 34 - 56 km/h 90% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Este 36 - 59 km/h 90% 1.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Este 35 - 58 km/h 90% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Este 35 - 58 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Este 35 - 57 km/h 90% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Este 36 - 59 km/h 90% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Este 38 - 62 km/h 90% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Este 37 - 61 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Este 35 - 60 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Este 35 - 58 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Este 34 - 58 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Este 32 - 55 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Este 29 - 52 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Este 27 - 48 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Este 25 - 44 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Este 23 - 41 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Este 20 - 38 km/h 0% Cubierto
20:00 Este 17 - 33 km/h 0% Cubierto
21:00 Sureste 14 - 28 km/h 0% Cubierto
22:00 Sureste 13 - 23 km/h 0% Cubierto
23:00 Sureste 13 - 21 km/h 0% Cubierto
24:00 Sureste 10 - 20 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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