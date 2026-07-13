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Temperaturas y lluvias en Santa Fe: los datos del tiempo hoy, 13 de julio de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Esperanza, ciudad de Santa Fe.
Esperanza, ciudad de Santa Fe. Foto: Instagram @esperanzaturismo
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Si vivís en Santa Fe o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo soleado, la jornada en Santa Fe promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Soleado
Viento
Noreste 12 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
15°
Viento
Noreste 13 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
11°
Viento
Noreste 16 - 31 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 17 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 16°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:01
Puesta del sol18:16
Horas de luz10h 15m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 13 de julio de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 08:01 y se pone a las 18:16, dando aproximadamente 10h 15m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 13 de julio de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 17 - 33 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Este 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Este 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noreste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noreste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noreste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noreste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noreste 10 - 18 km/h 0% Soleado
09:00 Noreste 12 - 20 km/h 0% Soleado
10:00 Noreste 12 - 25 km/h 0% Soleado
11:00 10° 10° Noreste 14 - 30 km/h 0% Soleado
12:00 12° 12° Noreste 15 - 32 km/h 0% Soleado
13:00 13° 13° Norte 14 - 32 km/h 0% Soleado
14:00 14° 14° Noreste 15 - 32 km/h 0% Soleado
15:00 15° 15° Noreste 14 - 32 km/h 0% Soleado
16:00 15° 15° Noreste 14 - 31 km/h 0% Soleado
17:00 15° 15° Noreste 13 - 29 km/h 0% Soleado
18:00 13° 13° Noreste 14 - 26 km/h 0% Soleado
19:00 12° 12° Noreste 16 - 30 km/h 0% Cielo despejado
20:00 11° 11° Noreste 17 - 31 km/h 0% Cielo despejado
21:00 11° 11° Noreste 17 - 33 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Noreste 16 - 31 km/h 0% Cielo despejado
23:00 10° 10° Noreste 16 - 30 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° 10° Noreste 16 - 31 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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