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Pronóstico del tiempo en Buenos Aires: cómo estará el clima este domingo 12 de julio y qué se espera para los próximos días

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé temperaturas frías durante los próximos días, con valores mínimos de hasta 6 grados.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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La gente sale abrigada a la calle ante la ola polar.
La gente sale abrigada a la calle ante la ola polar. Foto: NA
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires, indica que este domingo 12 de julio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre los 7 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional indica que el clima se presentará sin lluvias y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. En tanto, la humedad sería del 91 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé temperaturas frías durante los próximos días, con valores mínimos de hasta 6 grados. Foto: NA

Pronóstico del tiempo en Buenos Aires para la tarde y la noche

Para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora.

Cómo estará el clima este domingo 12 de julio y qué se espera para los próximos días. Foto: NA

El Pronóstico extendido

  • Lunes 13 de julio: Se prevé cielo completamente despejado a algo nublado. La mañana será bastante fría con una mínima de 5°C, mientras que la máxima subirá a los 13°C.
  • Martes 14 de julio: Tiempo estable con cielo parcialmente nublado. El termómetro registrará un leve ascenso con marcas entre los 8°C de mínima y los 16°C de máxima.
  • Miércoles 15 de julio: Incremento gradual de la nubosidad en la región metropolitana. Las temperaturas continuarán ascendiendo, con una mínima de 9°C y una máxima que rozará los 17°C.
  • Jueves 16 de julio: Cielo cubierto a mayormente nublado con baja probabilidad de chaparrones breves aislados hacia la tarde. Se mantendrá un ambiente templado con 10°C de mínima y 17°C de máxima.
  • Viernes 17 de julio: Jornada inestable con alta probabilidad de cielo nublado y lluvias de variada intensidad. La temperatura mínima se ubicará en los 10°C y la máxima descenderá a unos 15°C.
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Lucía M. Gómez
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Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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