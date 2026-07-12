Pronóstico del tiempo en Buenos Aires: cómo estará el clima este domingo 12 de julio y qué se espera para los próximos días

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires, indica que este domingo 12 de julio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre los 7 grados.
El Servicio Meteorológico Nacional indica que el clima se presentará sin lluvias y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. En tanto, la humedad sería del 91 por ciento, y la visibilidad sería buena.
Pronóstico del tiempo en Buenos Aires para la tarde y la noche
Para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.
A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora.
El Pronóstico extendido
- Lunes 13 de julio: Se prevé cielo completamente despejado a algo nublado. La mañana será bastante fría con una mínima de 5°C, mientras que la máxima subirá a los 13°C.
- Martes 14 de julio: Tiempo estable con cielo parcialmente nublado. El termómetro registrará un leve ascenso con marcas entre los 8°C de mínima y los 16°C de máxima.
- Miércoles 15 de julio: Incremento gradual de la nubosidad en la región metropolitana. Las temperaturas continuarán ascendiendo, con una mínima de 9°C y una máxima que rozará los 17°C.
- Jueves 16 de julio: Cielo cubierto a mayormente nublado con baja probabilidad de chaparrones breves aislados hacia la tarde. Se mantendrá un ambiente templado con 10°C de mínima y 17°C de máxima.
- Viernes 17 de julio: Jornada inestable con alta probabilidad de cielo nublado y lluvias de variada intensidad. La temperatura mínima se ubicará en los 10°C y la máxima descenderá a unos 15°C.