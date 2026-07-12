Pronóstico del tiempo en Buenos Aires: cómo estará el clima este domingo 12 de julio y qué se espera para los próximos días

La gente sale abrigada a la calle ante la ola polar. Foto: NA

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires, indica que este domingo 12 de julio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre los 7 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional indica que el clima se presentará sin lluvias y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. En tanto, la humedad sería del 91 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé temperaturas frías durante los próximos días, con valores mínimos de hasta 6 grados. Foto: NA

Pronóstico del tiempo en Buenos Aires para la tarde y la noche

Para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora.

Cómo estará el clima este domingo 12 de julio y qué se espera para los próximos días. Foto: NA

El Pronóstico extendido