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Temperaturas y lluvias en San Juan: los datos del tiempo hoy, 13 de julio de 2026

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Turismo en San Juan.
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Si vivís en San Juan o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en San Juan promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan

Mañana
Nubes y claros
Viento
Oeste 0 - 3 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
18°
Viento
Sureste 9 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Sur 1 - 7 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 9 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 19°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:32
Puesta del sol18:47
Horas de luz10h 15m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan?

Para este 13 de julio de 2026, el pronóstico en San Juan indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 08:32 y se pone a las 18:47, dando aproximadamente 10h 15m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 13 de julio de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 9 - 25 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noroeste 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noroeste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sureste 0 - 3 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sureste 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sur 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sur 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Oeste 0 - 3 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Oeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
11:00 10° Sureste 2 - 12 km/h 0% Nubes y claros
12:00 11° 11° Sureste 4 - 17 km/h 0% Nubes y claros
13:00 14° 14° Sureste 5 - 19 km/h 0% Soleado
14:00 17° 17° Sureste 4 - 20 km/h 0% Soleado
15:00 18° 18° Sureste 8 - 22 km/h 0% Soleado
16:00 18° 18° Sureste 9 - 25 km/h 0% Soleado
17:00 18° 18° Sureste 9 - 24 km/h 0% Soleado
18:00 17° 17° Sureste 9 - 23 km/h 0% Soleado
19:00 13° 13° Sur 7 - 18 km/h 0% Soleado
20:00 12° 12° Sur 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado
21:00 11° 11° Sureste 3 - 11 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° 10° Sur 1 - 7 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° Suroeste 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° Oeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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