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Temperaturas y lluvias en Santiago del Estero: los datos del tiempo hoy, 13 de julio de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago
Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago
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Si vivís en Santiago del Estero o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en Santiago del Estero promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noreste 11 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
21°
Viento
Noreste 17 - 37 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
16°
Viento
Noreste 17 - 31 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 18 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 26° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 26°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 22°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:07
Puesta del sol18:38
Horas de luz10h 31m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 13 de julio de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 08:07 y se pone a las 18:38, dando aproximadamente 10h 31m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 13 de julio de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 18 - 37 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Noreste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noreste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noreste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noreste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noreste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noreste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noreste 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noreste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noreste 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros
10:00 11° 11° Noreste 11 - 23 km/h 0% Soleado
11:00 13° 13° Noreste 12 - 28 km/h 0% Nubes y claros
12:00 16° 16° Noreste 13 - 31 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Noreste 14 - 33 km/h 0% Nubes y claros
14:00 19° 19° Noreste 15 - 35 km/h 0% Nubes y claros
15:00 21° 21° Noreste 16 - 36 km/h 0% Nubes y claros
16:00 21° 21° Noreste 17 - 37 km/h 0% Nubes y claros
17:00 21° 21° Noreste 17 - 37 km/h 0% Nubes y claros
18:00 20° 20° Noreste 14 - 35 km/h 0% Nubes y claros
19:00 18° 18° Noreste 12 - 26 km/h 0% Nubes y claros
20:00 17° 17° Noreste 15 - 26 km/h 0% Nubes y claros
21:00 17° 17° Noreste 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros
22:00 16° 16° Noreste 17 - 31 km/h 0% Nubes y claros
23:00 16° 16° Noreste 17 - 32 km/h 0% Nubes y claros
24:00 16° 16° Noreste 18 - 34 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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