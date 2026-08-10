Ola polar en Buenos Aires: el frío más intenso golpea al AMBA y ya hay fecha para el alivio

Frío polar Foto: REUTERS

La ola polar en Buenos Aires se hace sentir con fuerza en el inicio de la semana y obliga a salir con abrigo reforzado desde las primeras horas del día. La Ciudad y el Área Metropolitana de Buenos Aires atraviesan jornadas marcadas por temperaturas muy bajas, sensación térmica cercana a los valores más duros del invierno y alerta amarilla por frío extremo, según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

El lunes comenzó como una de las mañanas más frías de los últimos días en el AMBA. En el Observatorio Central Buenos Aires se registró una temperatura mínima de 3,8 °C y una sensación térmica de apenas 1,9 °C durante la mañana, un escenario que confirmó el impacto de la masa de aire frío sobre la región.

Cuál será el día más frío de la semana en Buenos Aires

De acuerdo con el pronóstico difundido para la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, el lunes aparece como la jornada más fría de la semana, especialmente durante la madrugada y la primera mañana, cuando la sensación térmica se ubicó por debajo de los 2 grados.

La gente sale abrigada a la calle ante la ola polar. Foto: NA

Si bien el termómetro podría mostrar una leve recuperación durante la tarde, con máximas cercanas a los 12 °C, el ambiente seguirá siendo plenamente invernal. La combinación de cielo algo nublado, viento del sector sur y elevada humedad hizo que la sensación de frío fuera aún más marcada en calles, estaciones de tren, paradas de colectivos y accesos a la Ciudad.

La buena noticia es que, según la tendencia prevista, las temperaturas empezarían a subir de manera gradual con el correr de los días. Sin embargo, el alivio no será inmediato: las mañanas continuarán frías y será necesario mantener recaudos, sobre todo en hogares con niños, adultos mayores o personas con enfermedades respiratorias.

Alerta amarilla por frío extremo: qué significa y a quiénes afecta más

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por temperaturas extremas para la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano y otras zonas del país. Este nivel de advertencia indica que el frío puede tener un efecto leve a moderado en la salud, principalmente en los grupos más vulnerables.

Entre las personas que deben extremar cuidados se encuentran niños y niñas, mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas, pacientes respiratorios y quienes permanecen muchas horas al aire libre. La recomendación principal es evitar la exposición prolongada al frío, usar varias capas de abrigo, cubrir manos y cabeza, y mantener los ambientes calefaccionados de forma segura.

También es importante prestar atención a los cambios bruscos de temperatura. Pasar de un ambiente calefaccionado al exterior sin abrigo suficiente puede aumentar el malestar, sobre todo durante las primeras horas del día, cuando las marcas térmicas son más bajas.

Cómo seguirá el tiempo en CABA y el AMBA

El pronóstico anticipa que el frío continuará durante buena parte de la semana, aunque con una recuperación paulatina de las temperaturas. Para el martes se espera otra jornada fría, con valores mínimos similares a los del lunes y una máxima que rondaría nuevamente los 12 grados.

La gente sale abrigada a la calle ante la ola polar. Foto: NA

Hacia mediados de semana podría aparecer un cambio en las condiciones del tiempo. El miércoles se esperan posibles chaparrones durante la tarde o la noche en la Ciudad de Buenos Aires, en lo que sería el único momento con probabilidad de lluvias dentro de este tramo del pronóstico.

Luego, el termómetro comenzaría a mostrar señales de recuperación más claras. Según la previsión, las mínimas podrían escalar hacia los 10 °C para el viernes y acercarse a los 12 °C el domingo, mientras que las máximas también irían en aumento hasta llegar a valores cercanos a los 18 °C hacia el cierre de la semana.

Cuándo termina la ola polar y cuándo llega el alivio

Aunque la masa de aire frío todavía domina el escenario meteorológico, el alivio empezaría a sentirse de forma progresiva desde la segunda mitad de la semana. No se espera un salto brusco hacia temperaturas templadas, sino una mejora gradual, con tardes menos frías y mañanas algo más moderadas.

Esto significa que la ola polar no desaparecerá de un día para el otro. El frío seguirá presente, especialmente en la madrugada, pero el panorama cambiaría hacia el fin de semana, cuando las máximas podrían ubicarse claramente por encima de los registros del lunes y martes.

Qué otras zonas del país están bajo alerta por frío

La advertencia por bajas temperaturas no alcanza solo al AMBA. El alerta amarilla también rige para sectores del oeste, centro y sur de la Argentina, con provincias como Neuquén, Mendoza, Río Negro, San Juan, La Rioja, La Pampa y Chubut entre las regiones afectadas por el frío intenso.

En varias de estas zonas, las temperaturas extremas pueden sentirse con mayor intensidad durante la noche y la madrugada, por lo que las autoridades recomiendan seguir los avisos oficiales y evitar actividades al aire libre sin la protección adecuada.

Recomendaciones para cuidarse durante la ola polar

Ante este escenario, los cuidados básicos pueden marcar la diferencia. Se recomienda usar ropa térmica o varias capas livianas, consumir bebidas calientes, ventilar los ambientes por períodos cortos, no calefaccionar con hornallas ni braseros en espacios cerrados y revisar especialmente a personas mayores que vivan solas.

También conviene consultar el pronóstico antes de salir, ya que las condiciones pueden variar entre la madrugada, la mañana y la tarde. En días con sensación térmica muy baja, planificar traslados, llevar abrigo extra y reducir la permanencia al aire libre ayuda a prevenir complicaciones.

La semana arranca con el costado más crudo del invierno en Buenos Aires, pero el pronóstico deja una señal alentadora: el frío extremo comenzaría a ceder lentamente y el fin de semana llegaría con temperaturas más soportables.