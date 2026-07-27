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Temperaturas y lluvias en Buenos Aires: los datos del tiempo hoy, 27 de julio de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires? Para este 27 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará niebla, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 27 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Cubierto
12°
Viento
Noreste 10 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
17°
Viento
Noroeste 4 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
15°
Viento
Noreste 2 - 7 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 13 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 18°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:50
Puesta del sol18:06
Horas de luz10h 16m
Fase lunarCreciente
Iluminación96%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 27 de julio de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:50 y se pone a las 18:06, dando aproximadamente 10h 16m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 27 de julio de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 13 - 29 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Este 7 - 21 km/h 0% Neblina
02:00 11° 11° Este 6 - 20 km/h 0% Niebla
03:00 11° 11° Este 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 11° 11° Noreste 7 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 11° 11° Noreste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 11° 11° Noreste 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 11° 11° Noreste 7 - 14 km/h 0% Cubierto
08:00 11° 11° Noreste 9 - 16 km/h 0% Cubierto
09:00 12° 12° Noreste 10 - 19 km/h 0% Cubierto
10:00 14° 14° Noreste 10 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 15° 15° Noreste 13 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 15° 15° Noreste 12 - 28 km/h 0% Cubierto
13:00 16° 16° Noreste 12 - 28 km/h 0% Cubierto
14:00 17° 17° Norte 12 - 29 km/h 0% Cubierto
15:00 17° 17° Norte 11 - 27 km/h 0% Cubierto
16:00 18° 18° Norte 9 - 24 km/h 0% Cubierto
17:00 17° 17° Noroeste 4 - 20 km/h 0% Cubierto
18:00 17° 17° Este 1 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 16° 16° Este 5 - 8 km/h 0% Cubierto
20:00 15° 15° Sureste 4 - 10 km/h 0% Cubierto
21:00 15° 15° Sur 4 - 9 km/h 0% Cubierto
22:00 15° 15° Noreste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
23:00 14° 14° Norte 5 - 8 km/h 0% Nubes y claros
24:00 13° 13° Suroeste 2 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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