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Temperaturas y lluvias en San Luis: los datos del tiempo hoy, 27 de julio de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 24°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Merlo, San Luis.
Merlo, San Luis. Foto: NA
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¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis? Para este 27 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 24° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 13° para este 27 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis

Mañana
Nubes y claros
18°
Viento
Norte 27 - 54 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
23°
Viento
Oeste 11 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
15°
Viento
Este 20 - 42 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 36 - 66 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 24°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:20
Puesta del sol18:43
Horas de luz10h 23m
Fase lunarCreciente
Iluminación96%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?

Para este 27 de julio de 2026, el pronóstico en San Luis indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:20 y se pone a las 18:43, dando aproximadamente 10h 23m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 27 de julio de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 36 - 66 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Norte 32 - 58 km/h 0% Nubes y claros
02:00 18° 18° Norte 36 - 65 km/h 0% Nubes y claros
03:00 18° 18° Norte 35 - 66 km/h 0% Nubes y claros
04:00 17° 17° Norte 31 - 64 km/h 0% Nubes y claros
05:00 18° 18° Norte 34 - 61 km/h 0% Nubes y claros
06:00 18° 18° Norte 32 - 63 km/h 0% Nubes y claros
07:00 18° 18° Norte 30 - 59 km/h 0% Nubes y claros
08:00 18° 18° Norte 29 - 56 km/h 0% Nubes y claros
09:00 18° 18° Norte 27 - 54 km/h 0% Nubes y claros
10:00 20° 20° Norte 20 - 50 km/h 0% Soleado
11:00 21° 21° Noroeste 7 - 41 km/h 0% Soleado
12:00 21° 21° Oeste 10 - 30 km/h 0% Soleado
13:00 22° 22° Oeste 12 - 31 km/h 0% Nubes y claros
14:00 23° 25° Noroeste 18 - 38 km/h 0% Nubes y claros
15:00 23° 25° Noroeste 18 - 42 km/h 0% Nubes y claros
16:00 23° 25° Noroeste 15 - 38 km/h 0% Nubes y claros
17:00 23° 25° Oeste 11 - 32 km/h 0% Nubes y claros
18:00 21° 21° Oeste 5 - 25 km/h 0% Nubes y claros
19:00 18° 18° Sur 5 - 12 km/h 0% Soleado
20:00 17° 17° Este 16 - 25 km/h 0% Nubes y claros
21:00 16° 16° Este 24 - 43 km/h 0% Nubes y claros
22:00 15° 15° Este 20 - 42 km/h 0% Nubes y claros
23:00 14° 14° Este 19 - 36 km/h 0% Cielo despejado
24:00 13° 13° Este 16 - 34 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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