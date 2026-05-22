Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 22 de mayo de 2026, 06:30
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Campo de Piedra Pómez, Catamarca.
Campo de Piedra Pómez, Catamarca. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Si vivís en Catamarca o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en Catamarca promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 22 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noreste 4 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
15°
Viento
Norte 8 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
11°
Viento
Noreste 7 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 8 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 17°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:02
Puesta del sol18:37
Horas de luz10h 35m
Fase lunarCreciente
Iluminación41%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?

Para este 22 de mayo de 2026, el pronóstico en Catamarca indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 08:02 y se pone a las 18:37, dando aproximadamente 10h 35m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 22 de mayo de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 8 - 28 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Noreste 7 - 22 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° Noreste 6 - 21 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noreste 5 - 20 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noreste 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Norte 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Norte 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Norte 4 - 18 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Norte 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° Noreste 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
10:00 12° 12° Norte 4 - 18 km/h 0% Nubes y claros
11:00 14° 14° Norte 6 - 22 km/h 0% Nubes y claros
12:00 15° 15° Norte 6 - 26 km/h 0% Soleado
13:00 16° 16° Norte 5 - 26 km/h 0% Nubes y claros
14:00 16° 16° Norte 4 - 26 km/h 0% Nubes y claros
15:00 16° 16° Norte 6 - 27 km/h 0% Nubes y claros
16:00 16° 16° Norte 7 - 27 km/h 0% Nubes y claros
17:00 15° 15° Norte 8 - 28 km/h 0% Nubes y claros
18:00 15° 15° Norte 8 - 26 km/h 0% Soleado
19:00 13° 13° Norte 6 - 23 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Norte 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
21:00 11° 11° Norte 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Noreste 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° 10° Noreste 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° 10° Noreste 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.