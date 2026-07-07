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Sabores de la Patria en CABA: cuándo y dónde es el festival gastronómico que recorre los sabores del país con entrada gratis

El festival Sabores de la Patria vuelve a Buenos Aires con una nueva edición dedicada a la cocina tradicional argentina. La Ciudad será escenario de una feria con entrada libre y gratuita, puestos gastronómicos y productos regionales de todo el país.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Platos tradicionales en una feria a cielo abierto
Platos tradicionales en una feria a cielo abierto Foto: Sabores de la patria
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El Hipódromo de Palermo se prepara para recibir una nueva edición de Sabores de la Patria, el festival que reúne lo mejor de la gastronomía argentina en el marco de los festejos por el Día de la Independencia. La propuesta estará disponible el 9 y 10 de julio, entre las 12 y las 20 horas.

Con entrada gratuita, el evento apunta a destacar platos emblemáticos de distintas regiones del país y a acercar al público una experiencia culinaria federal. La convocatoria combina tradición, sabores regionales y productores locales en un mismo espacio.

El circuito gastronómico estará compuesto por foodtrucks y puestos de restaurantes especializados en cocina criolla. Entre las opciones se destacan clásicos como locro, empanadas, guisos, humitas, tamales y pastel de papas, junto a una amplia variedad de propuestas caseras.

Platos tradicionales en una feria a cielo abierto
Platos tradicionales en una feria a cielo abierto Foto: Sabores de la patria

Las carnes tendrán un rol central dentro de la feria, en línea con la identidad culinaria local. Se podrán degustar distintos cortes y preparaciones como tira de asado, vacío, entraña, bondiola, matambre y cordero, además de achuras y parrilladas completas.

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La oferta dulce también ocupa un lugar destacado en esta edición, con postres típicos que forman parte del recetario argentino. Habrá desde mazamorra, flan o arroz con leche hasta propuestas como alfajores regionales, pastelitos, churros y chocolate caliente.

Mercado de productores y sabores regionales

Además de la oferta gastronómica, el festival incluirá un mercado de productores con alimentos provenientes de distintas provincias. Allí se podrán encontrar quesos, embutidos, aceites, dulces, yerba mate, mermeladas y panificados, entre otros productos artesanales.

La iniciativa busca dar visibilidad a productores locales y fortalecer el vínculo entre el público y las economías regionales, en un entorno accesible y al aire libre.

Platos tradicionales en una feria a cielo abierto
Platos tradicionales en una feria a cielo abierto Foto: Sabores de la patria

Días, horarios y cómo llegar

El evento se desarrollará el jueves 9 y viernes 10 de julio, desde el mediodía hasta las 20. La sede será el Hipódromo de Palermo, ubicado en Av. del Libertador 4101, uno de los puntos más concurridos de la ciudad.

La zona cuenta con múltiples opciones de transporte público: varias líneas de colectivo paran en las inmediaciones, como 15, 29, 34, 36, 55, 57, 59, 60, 64, 67, 68, 93, 108, 111, 118, 130, 152 y 166, lo que facilita el acceso desde distintos barrios de Buenos Aires.

Platos tradicionales en una feria a cielo abierto
Platos tradicionales en una feria a cielo abierto Foto: Sabores de la patria

La combinación de entrada libre, variedad gastronómica y ubicación céntrica convierte a Sabores de la Patria en una de las propuestas destacadas del fin de semana patrio en Buenos Aires.

Hipódromo de PalermoFiestas RegionalesCiudad de Buenos Aires
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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