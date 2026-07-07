Odisea en el Pacífico: el viaje de un argentino al país menos visitado del mundo donde el turismo es casi nulo

Ramiro Cristofaro es argentino y viajó al país menos visitado del mundo. Foto: Wikimedia Commons

Mientras muchos destinos del mundo intentan controlar el turismo masivo, Kiribati vive una realidad completamente opuesta. Este pequeño país insular, perdido en la inmensidad del Océano Pacífico, recibe apenas unos miles de visitantes al año y suele aparecer entre los destinos menos visitados del planeta. Allí llegó Ramiro Cristofaro, el viajero argentino que recorrió el mundo y encontró en este archipiélago una de las experiencias más extrañas, difíciles y memorables de toda su travesía.

Ubicado en Oceanía / Océano Pacífico, Kiribati está formado por atolones e islas coralinas dispersas en una enorme superficie marítima. Su capital, Tarawa, funciona como puerta de entrada a un país tan remoto que incluso llegar hasta allí puede convertirse en una aventura más intensa que la estadía misma.

La odisea de llegar hasta Kiribati: conexiones complejas y dependencia de aerolíneas extranjeras

Para Ramiro Cristofaro, llegar a Kiribati no fue simplemente comprar un pasaje y tomar un avión. La ruta exigió una planificación milimétrica, escalas largas y una dependencia casi total de aerolíneas extranjeras que conectan, con muy poca frecuencia, las islas más aisladas del Pacífico.

El argentino arribó desde Fiyi, uno de los puntos clave para acceder a Tarawa. Sin embargo, el problema principal no era solo la distancia, sino la escasa cantidad de vuelos disponibles. En esta región, muchas conexiones operan apenas una o dos veces por semana, por lo que perder un avión puede significar quedarse varado varios días, o incluso una semana entera.

Kiribati, el país menos visitado del mundo. Foto: Wikimedia Commons

Esa fragilidad logística convierte a Kiribati en un destino extremo. No se trata de un viaje pensado para turistas improvisados: cada tramo debe coordinarse con precisión, porque las rutas aéreas suelen funcionar como circuitos entre islas, con aviones que pasan, continúan hacia otro país y recién regresan días después.

Por qué el turismo es prácticamente inexistente en este remoto destino

Kiribati tiene playas, lagunas, paisajes tropicales y una geografía única, pero casi no recibe visitantes. La explicación está en una combinación de factores: aislamiento extremo, vuelos limitados, costos elevados y una infraestructura turística mínima. Según rankings y reportes citados por medios internacionales, el país registra alrededor de 9.500 visitantes anuales, una cifra ínfima si se la compara con cualquier destino turístico tradicional.

En Tarawa, Ramiro Cristofaro se encontró con una escena difícil de imaginar para quienes están acostumbrados a aeropuertos llenos de mochileros, agencias de excursiones y hoteles frente al mar. Al bajar del avión, prácticamente no había otros turistas. Esa sensación de aislamiento marcó su primera impresión del país.

A diferencia de otros destinos del Pacífico frecuentados por Australianos, neozelandeses o viajeros europeos, Kiribati no aparece en los circuitos clásicos de vacaciones. Su lejanía lo deja fuera de los radares comerciales y su falta de conectividad lo vuelve un desafío incluso para viajeros experimentados.

Un paraíso sin infraestructura: las dificultades para conseguir alojamiento y la falta de agencias de viaje

Aunque Kiribati podría parecer, en fotos, un paraíso tropical, la experiencia real está lejos del turismo de postal. En Tarawa no abundan los hoteles, no hay grandes resorts y conseguir alojamiento puede convertirse en una tarea complicada. La oferta es limitada, básica y pensada más para trabajadores, funcionarios o visitantes ocasionales que para turistas.

La falta de agencias de viaje también modifica por completo la manera de recorrer el país. No hay una red organizada de excursiones, guías turísticos esperando en el aeropuerto ni paquetes diseñados para extranjeros. Quien llega debe resolver casi todo por su cuenta: traslados, hospedaje, recorridos y hasta información básica sobre qué visitar.

Kiribati, el país menos visitado del mundo. Foto: Wikimedia Commons

Esa ausencia de estructura turística vuelve a Kiribati un destino fascinante, pero también incómodo. Para algunos viajeros, esa crudeza es parte del atractivo: conocer un país sin filtros, sin escenografías preparadas para el visitante y sin la maquinaria turística que transforma muchos lugares remotos en productos globales. Para otros, puede ser una experiencia difícil de gestionar.

El misterio de los miles de contenedores vacíos que inundan las calles de la isla

Una de las imágenes que más sorprendió a Ramiro Cristofaro en Kiribati fue la presencia de enormes cantidades de contenedores repartidos por distintos puntos de la isla. En las calles de Tarawa, estos bloques metálicos aparecen como parte del paisaje cotidiano y plantean una postal inesperada para un país insular del Pacífico.

El viaje de un argentino al país menos visitado del mundo. Video: Instagram @ramacristofaro

La explicación está ligada a la economía local y a la dependencia de productos importados. Kiribati recibe gran parte de lo que consume desde el exterior, pero exporta muy poco. Como resultado, los Contenedores de importación llegan cargados y muchas veces quedan vacíos en la isla, acumulándose sin una salida logística clara.

Ese detalle revela una de las grandes contradicciones del país: un territorio rodeado de océano, de belleza natural y de paisajes únicos, pero atravesado por enormes limitaciones estructurales. La vida cotidiana depende de barcos, vuelos escasos y cadenas de abastecimiento frágiles. Para un turista, esa realidad puede parecer insólita; para los habitantes de Kiribati, es parte de la rutina.

El paso de Ramiro Cristofaro por Kiribati muestra que todavía existen lugares donde viajar conserva algo de aventura real. No por la búsqueda de lujo, comodidad o experiencias diseñadas para redes sociales, sino por la incertidumbre: no saber si habrá vuelo, si se conseguirá alojamiento o si la logística permitirá salir a tiempo hacia el próximo destino.