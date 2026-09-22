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Clima en Catamarca: cuál será la temperatura máxima este 22 de septiembre de 2026

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Fiambalá, Catamarca.
Fiambalá, Catamarca. Foto: Argentina Pura.
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Si vivís en Catamarca o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo nubes y claros, el clima en Catamarca promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 22 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
15°
Viento
Noreste 18 - 42 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
20°
Viento
Noreste 23 - 57 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
16°
Viento
Noreste 18 - 47 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 26 - 64 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 28° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 33°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 22°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:12
Puesta del sol19:19
Horas de luz12h 7m
Fase lunarCreciente
Iluminación83%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el clima hoy en Catamarca?

Para este 22 de septiembre de 2026, el pronóstico en Catamarca indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 07:12 y se pone a las 19:19, dando aproximadamente 12h 7m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 22 de septiembre de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 26 - 64 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Noreste 16 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 15° 15° Norte 15 - 41 km/h 0% Nubes y claros
03:00 15° 15° Noreste 14 - 40 km/h 0% Nubes y claros
04:00 14° 14° Noreste 15 - 39 km/h 0% Nubes y claros
05:00 14° 14° Noreste 12 - 39 km/h 0% Nubes y claros
06:00 13° 13° Noreste 12 - 34 km/h 0% Nubes y claros
07:00 13° 13° Norte 15 - 39 km/h 0% Nubes y claros
08:00 14° 14° Noreste 14 - 38 km/h 0% Nubes y claros
09:00 15° 15° Noreste 18 - 42 km/h 0% Nubes y claros
10:00 17° 17° Noreste 22 - 53 km/h 0% Nubes y claros
11:00 18° 18° Noreste 21 - 52 km/h 0% Nubes y claros
12:00 19° 19° Noreste 23 - 58 km/h 0% Nubes y claros
13:00 20° 20° Noreste 26 - 62 km/h 0% Nubes y claros
14:00 21° 21° Noreste 25 - 64 km/h 0% Nubes y claros
15:00 21° 21° Noreste 24 - 60 km/h 0% Soleado
16:00 21° 21° Noreste 24 - 57 km/h 0% Soleado
17:00 20° 20° Noreste 23 - 57 km/h 0% Soleado
18:00 19° 19° Noreste 22 - 53 km/h 0% Soleado
19:00 17° 17° Norte 17 - 50 km/h 0% Soleado
20:00 16° 16° Noreste 18 - 45 km/h 0% Cielo despejado
21:00 16° 16° Noreste 19 - 47 km/h 0% Cielo despejado
22:00 16° 16° Noreste 18 - 47 km/h 0% Cielo despejado
23:00 16° 16° Noreste 18 - 46 km/h 0% Cielo despejado
24:00 15° 15° Noreste 19 - 47 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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