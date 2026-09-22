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Clima en Santa Cruz: cuál será la temperatura máxima este 22 de septiembre de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de -4° y una máxima de 8°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los -4° para este 22 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
-1°
Viento
Noroeste 5 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Noreste 21 - 38 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Noreste 15 - 26 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de -4° y llegará a una máxima de .

Viento: 22 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de -1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 8°
Mínima: -4°
Sensación Térmica: -4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:25
Puesta del sol19:34
Horas de luz12h 9m
Fase lunarCreciente
Iluminación83%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 22 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -4° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 07:25 y se pone a las 19:34, dando aproximadamente 12h 9m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 22 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 22 - 38 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 -2° -2° Noroeste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
02:00 -2° -2° Oeste 6 - 9 km/h 0% Nubes y claros
03:00 -2° -2° Noroeste 7 - 11 km/h 0% Nubes y claros
04:00 -2° -2° Noroeste 7 - 11 km/h 0% Nubes y claros
05:00 -3° -3° Noroeste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
06:00 -3° -3° Noroeste 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
07:00 -3° -3° Noroeste 7 - 11 km/h 0% Nubes y claros
08:00 -3° -3° Noroeste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
09:00 -1° -1° Noroeste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Noroeste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Norte 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Norte 9 - 18 km/h 0% Cubierto
13:00 Norte 14 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Norte 18 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Norte 21 - 37 km/h 0% Cubierto
16:00 Noreste 22 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Noreste 21 - 38 km/h 0% Cubierto
18:00 Noreste 20 - 37 km/h 0% Cubierto
19:00 Noreste 20 - 34 km/h 0% Cubierto
20:00 Noreste 17 - 32 km/h 0% Cubierto
21:00 Noreste 16 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Noreste 15 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Noreste 11 - 24 km/h 0% Cubierto
24:00 Noreste 7 - 18 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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