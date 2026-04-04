Hoy en Río Negro, el clima comenzará con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. La temperatura mínima alcanzará unos frescos 6.8°C, mientras que la máxima rondará los 17.1°C. La humedad estará en niveles altos, llegando al 82%, lo que puede traer cierta sensación de pesadez en el ambiente. Las condiciones de viento serán moderadas con una velocidad que podría alcanzar los 22 km/h, por lo que se recomienda llevar una chaqueta para evitar el impacto del aire fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde y noche, las condiciones del tiempo no variarán drásticamente, con cielos nublados y temperaturas que se mantendrán entre una mínima de 6.8°C y una máxima de 17.1°C. La humedad seguirá siendo notable, con valores que llegarán al 82%. El viento continuará soplando, pudiendo alcanzar velocidades máximas de hasta 22 km/h. Se espera que el clima permanezca estable con una baja probabilidad de precipitaciones, haciendo que la jornada sea ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se mantenga abrigo adecuado.