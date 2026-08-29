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Clima en Catamarca: cuál será la temperatura máxima este 29 de agosto de 2026

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 23°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (3.8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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La virgen que ostenta ser la mayor escultura del mundo. Foto NA.
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El pronóstico para Catamarca este 29 de agosto de 2026 indica una máxima de 23° y una mínima de 12°. Con vientos de 17 - 44 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Catamarca: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15°
Viento
Noreste 10 - 26 km/h
Lluvia
50% 0.2 mm
Tarde
Parcialmente nuboso
22°
Viento
Norte 11 - 37 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Norte 8 - 24 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 17 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 3.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 23°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:40
Puesta del sol19:07
Horas de luz11h 27m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el clima hoy en Catamarca?

Para este 29 de agosto de 2026, el pronóstico en Catamarca indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 07:40 y se pone a las 19:07, dando aproximadamente 11h 27m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 3.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 29 de agosto de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 17 - 44 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Norte 5 - 22 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 15° 15° Norte 3 - 19 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 14° 14° Norte 3 - 15 km/h 0% Nubes y claros
04:00 14° 14° Norte 3 - 14 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 14° 14° Norte 3 - 15 km/h 60% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 13° 13° Norte 5 - 18 km/h 70% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 13° 13° Norte 6 - 20 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 13° 13° Norte 8 - 25 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 15° 15° Noreste 10 - 26 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 18° 18° Noreste 13 - 34 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11:00 19° 19° Noreste 17 - 43 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 21° 21° Noreste 17 - 44 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 22° 25° Noreste 15 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 23° 25° Noreste 13 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 23° 25° Norte 12 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 22° 25° Norte 12 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 22° 22° Norte 11 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 21° 21° Norte 10 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 19° 19° Norte 9 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 18° 18° Norte 8 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 17° 17° Norte 8 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 17° 17° Norte 8 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 16° 16° Norte 7 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 16° 16° Norte 6 - 21 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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