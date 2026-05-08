Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 8 de mayo de 2026, 03:30
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La virgen que ostenta ser la mayor escultura del mundo. Foto NA.
La virgen que ostenta ser la mayor escultura del mundo. Foto NA.

El pronóstico para Catamarca este 8 de mayo de 2026 indica una máxima de 17° y una mínima de . Con vientos de 15 - 41 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Catamarca

Mañana
Soleado
11°
Viento
Sur 5 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
16°
Viento
Noreste 15 - 40 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Noreste 2 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 15 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 17°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:54
Puesta del sol18:44
Horas de luz10h 50m
Fase lunarMenguante
Iluminación62%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?

Para este 8 de mayo de 2026, el pronóstico en Catamarca indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 07:54 y se pone a las 18:44, dando aproximadamente 10h 50m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 8 de mayo de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 15 - 41 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Noreste 3 - 13 km/h 0% Cielo despejado
02:00 11° 11° Norte 3 - 12 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Noreste 3 - 12 km/h 0% Cielo despejado
04:00 11° 11° Noreste 3 - 11 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° 10° Noreste 2 - 11 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° 10° Sureste 0 - 10 km/h 0% Cielo despejado
07:00 10° 10° Sur 3 - 13 km/h 0% Cielo despejado
08:00 10° 10° Sur 4 - 15 km/h 0% Soleado
09:00 11° 11° Sur 5 - 15 km/h 0% Soleado
10:00 11° 11° Sur 7 - 23 km/h 0% Soleado
11:00 12° 12° Sur 8 - 27 km/h 0% Soleado
12:00 13° 13° Sur 6 - 27 km/h 0% Soleado
13:00 14° 14° Sureste 6 - 28 km/h 0% Soleado
14:00 15° 15° Sureste 4 - 29 km/h 0% Nubes y claros
15:00 16° 16° Este 6 - 30 km/h 0% Nubes y claros
16:00 17° 17° Noreste 11 - 34 km/h 0% Soleado
17:00 16° 16° Noreste 15 - 40 km/h 0% Soleado
18:00 15° 15° Noreste 13 - 39 km/h 0% Soleado
19:00 13° 13° Noreste 6 - 35 km/h 0% Nubes y claros
20:00 11° 11° Sur 2 - 23 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° 10° Sur 2 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 10° 10° Noreste 2 - 15 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° 11° Noreste 3 - 19 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° 12° Suroeste 1 - 18 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.