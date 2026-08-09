Alerta por frío extremo en Buenos Aires: cuándo termina la ola polar y cómo sigue el clima esta semana

Alerta por frío extremo en Buenos Aires.

El invierno volvió a sentirse con toda su intensidad en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Después de jornadas inestables, con lluvias, tormentas y ráfagas, el cielo despejado no trajo alivio térmico: por el contrario, llegó acompañado por una fuerte baja de temperatura que activó una alerta amarilla por frío extremo en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Durante la mañana del domingo, la sensación térmica descendió hasta los 3,4 grados, un registro que anticipó lo que se viene para el arranque de la semana: madrugadas heladas, tardes frescas y una amplitud térmica que no alcanzará para cortar el clima invernal.

El escenario no sorprende del todo. La región venía de un brusco cambio de tiempo, con lluvias intensas en pocas horas y un posterior ingreso de aire frío que terminó de consolidar el descenso térmico. En ese contexto, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las bajas temperaturas pueden tener un efecto leve a moderado en la salud, sobre todo en personas vulnerables.

La gente sale abrigada a la calle ante la ola polar. Foto: NA

Qué significa la alerta amarilla por frío extremo

La alerta amarilla no implica una situación catastrófica, pero sí funciona como una advertencia preventiva. Según la escala del SMN para temperaturas extremas, este nivel indica que el frío puede ser peligroso, en especial para niños y niñas, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

En otras palabras, no se trata solamente de “un día frío”. Cuando el organismo emite este tipo de aviso, recomienda reducir la exposición prolongada al aire libre, reforzar el abrigo y prestar atención a síntomas asociados a enfermedades respiratorias o hipotermia.

La Ciudad de Buenos Aires, además, suele sentir más el impacto durante la madrugada y la primera mañana, cuando el termómetro toca sus valores más bajos y la sensación térmica puede ubicarse por debajo de la temperatura real. En el conurbano, donde hay zonas menos densamente urbanizadas, los registros pueden ser incluso menores.

Cómo estará el tiempo en CABA y el AMBA

Para el inicio de la semana, el pronóstico anticipa un lunes muy frío, con una mínima cercana a los 4 grados en la Ciudad de Buenos Aires y una máxima que apenas rondará los 12 grados. En distintas zonas del conurbano bonaerense, las marcas podrían ubicarse por debajo de esos valores, especialmente durante la madrugada.

El martes se espera una continuidad del ambiente frío, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que se mantendrán en niveles bajos: 6 °C de mínima y 12 °C de máxima. Hacia mitad de semana, podría registrarse un leve aumento de las mínimas, aunque sin un cambio contundente de masa de aire.

El miércoles, con 8° C y 12 °C, aparece como una jornada a seguir de cerca, ya que el pronóstico contempla la posibilidad de lluvias aisladas hacia la tarde o la noche, en un contexto de nubosidad creciente. Luego, entre jueves y viernes, el cielo se mantendría mayormente nublado, con máximas moderadas pero todavía lejos de un ambiente templado.

Hasta cuándo seguirá el frío intenso

De acuerdo con las proyecciones disponibles, el frío más marcado se concentrará entre el domingo y el lunes, aunque las bajas temperaturas continuarán durante buena parte de la semana. El alivio será gradual: no se espera un salto térmico fuerte, sino una lenta recuperación de las mínimas y máximas hacia el tramo final de la semana.

Esto significa que el abrigo seguirá siendo imprescindible, especialmente para quienes salen temprano a trabajar, estudiar o realizar actividades al aire libre. Bufandas, camperas gruesas, gorros y guantes volverán a ser protagonistas en colectivos, trenes, subtes y calles del AMBA.

Frío en el AMBA Foto: NA

Recomendaciones clave para cuidarse del frío

Frente a este tipo de eventos, las autoridades recomiendan evitar permanecer mucho tiempo al aire libre cuando las temperaturas son muy bajas. Si es necesario salir, lo ideal es usar varias capas de ropa liviana, cubrir cuello, boca, nariz y orejas, y mantener el cuerpo en movimiento para conservar el calor.

También es importante calefaccionar los ambientes de manera segura, ventilar los espacios cerrados, no usar hornallas ni braseros como fuente de calor y evitar fumar dentro de la vivienda. En caso de síntomas como fiebre, tos seca, decaimiento, dificultad para respirar o señales de hipotermia, se recomienda consultar con un centro de salud y no automedicarse.