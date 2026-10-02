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El clima en Catamarca hoy, 2 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 24°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Campo de Piedra Pómez, Catamarca.
Campo de Piedra Pómez, Catamarca. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26
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El pronóstico para Catamarca este 2 de octubre de 2026 indica una máxima de 24° y una mínima de 15°. Con vientos de 28 - 65 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Catamarca: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Noreste 21 - 50 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
23°
Viento
Noreste 28 - 65 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
21°
Viento
Norte 21 - 56 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 28 - 65 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.


Mañana se esperan 26° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 24°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:00
Puesta del sol19:24
Horas de luz12h 24m
Fase lunarMenguante
Iluminación61%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el clima hoy en Catamarca?

Para este 2 de octubre de 2026, el pronóstico en Catamarca indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 07:00 y se pone a las 19:24, dando aproximadamente 12h 24m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 2 de octubre de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 28 - 65 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Noreste 14 - 36 km/h 0% Nubes y claros
02:00 16° 16° Noreste 14 - 37 km/h 0% Nubes y claros
03:00 16° 16° Noreste 14 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 16° 16° Noreste 16 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 16° 16° Noreste 18 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 16° 16° Noreste 19 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 16° 16° Noreste 20 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 17° 17° Noreste 20 - 51 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 18° 18° Noreste 21 - 50 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 19° 19° Noreste 23 - 54 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 20° 20° Noreste 25 - 58 km/h 0% Nubes y claros
12:00 21° 21° Noreste 24 - 59 km/h 0% Nubes y claros
13:00 22° 25° Noreste 24 - 57 km/h 0% Nubes y claros
14:00 23° 25° Noreste 25 - 59 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 23° 25° Noreste 26 - 60 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 24° 25° Noreste 27 - 62 km/h 0% Nubes y claros
17:00 23° 25° Noreste 28 - 65 km/h 0% Nubes y claros
18:00 23° 25° Noreste 27 - 65 km/h 0% Nubes y claros
19:00 21° 21° Norte 23 - 61 km/h 0% Nubes y claros
20:00 21° 21° Norte 27 - 62 km/h 0% Nubes y claros
21:00 21° 21° Norte 24 - 62 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 21° 21° Norte 21 - 56 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 20° 20° Norte 17 - 50 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 20° 20° Norte 12 - 41 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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