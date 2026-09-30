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El clima en Catamarca hoy, 30 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 24°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Fiambalá, Catamarca.
Fiambalá, Catamarca. Foto: Argentina Pura.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca? Para este 30 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 24° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 16° para este 30 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Norte 14 - 34 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
22°
Viento
Norte 20 - 48 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
18°
Viento
Noreste 12 - 39 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 20 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 24°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:03
Puesta del sol19:23
Horas de luz12h 20m
Fase lunarMenguante
Iluminación81%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el clima hoy en Catamarca?

Para este 30 de septiembre de 2026, el pronóstico en Catamarca indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 07:03 y se pone a las 19:23, dando aproximadamente 12h 20m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 30 de septiembre de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 20 - 49 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Norte 5 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 18° 18° Norte 8 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 18° 18° Norte 12 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 17° 17° Norte 6 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 17° 17° Norte 4 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 17° 17° Norte 11 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 16° 16° Norte 11 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 17° 17° Norte 10 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 18° 18° Norte 14 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 19° 19° Norte 16 - 40 km/h 0% Nubes y claros
11:00 20° 20° Norte 17 - 44 km/h 0% Nubes y claros
12:00 21° 21° Norte 16 - 44 km/h 0% Nubes y claros
13:00 22° 25° Norte 16 - 43 km/h 0% Nubes y claros
14:00 23° 25° Norte 15 - 43 km/h 0% Nubes y claros
15:00 23° 25° Norte 16 - 43 km/h 0% Nubes y claros
16:00 23° 25° Norte 17 - 44 km/h 0% Nubes y claros
17:00 22° 25° Norte 20 - 48 km/h 0% Nubes y claros
18:00 22° 22° Norte 16 - 48 km/h 0% Nubes y claros
19:00 20° 20° Norte 13 - 39 km/h 0% Nubes y claros
20:00 19° 19° Norte 15 - 35 km/h 0% Nubes y claros
21:00 19° 19° Norte 16 - 38 km/h 0% Nubes y claros
22:00 18° 18° Noreste 12 - 39 km/h 0% Nubes y claros
23:00 18° 18° Norte 9 - 30 km/h 0% Nubes y claros
24:00 17° 17° Norte 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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