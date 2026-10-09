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El clima en Catamarca hoy, 9 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (1.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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La virgen que ostenta ser la mayor escultura del mundo. Foto NA.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca? Para este 9 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza entre las 12h y las 15h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 13° para este 9 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Norte 12 - 32 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Oeste 4 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14°
Viento
Noroeste 4 - 15 km/h
Lluvia
40% 0.1 mm

Hoy en Catamarca se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 12 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 1.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 20°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:52
Puesta del sol19:28
Horas de luz12h 36m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el clima hoy en Catamarca?

Para este 9 de octubre de 2026, el pronóstico en Catamarca indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 06:52 y se pone a las 19:28, dando aproximadamente 12h 36m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 1.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 9 de octubre de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 12 - 36 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Norte 3 - 14 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 17° 17° Norte 4 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 17° 17° Norte 3 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 17° 17° Norte 3 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 17° 17° Norte 2 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 16° 16° Norte 3 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 16° 16° Norte 6 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 16° 16° Norte 10 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 17° 17° Norte 12 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 18° 18° Norte 11 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 19° 19° Norte 11 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 20° 20° Norte 10 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 20° 20° Norte 8 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 19° 19° Noroeste 5 - 31 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 20° 20° Oeste 4 - 28 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 19° 19° Oeste 3 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 18° 18° Oeste 4 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 17° 17° Oeste 4 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 16° 16° Noroeste 4 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 15° 15° Noroeste 4 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 15° 15° Norte 4 - 16 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 14° 14° Noroeste 4 - 15 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 14° 14° Norte 4 - 14 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 14° 14° Noroeste 2 - 12 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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