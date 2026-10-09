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El clima en Santa Fe hoy, 9 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 17°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (6.8 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe? Para este 9 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 17h. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 13° para este 9 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
14°
Viento
Sureste 14 - 27 km/h
Lluvia
40% 0.4 mm
Tarde
Cubierto
17°
Viento
Sur 19 - 42 km/h
Lluvia
0%
Noche
Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
14°
Viento
Sureste 16 - 29 km/h
Lluvia
40% 1.5 mm

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 19 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 6.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 17°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:30
Puesta del sol19:10
Horas de luz12h 40m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?

Para este 9 de octubre de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 06:30 y se pone a las 19:10, dando aproximadamente 12h 40m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 6.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 9 de octubre de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 19 - 42 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Sur 16 - 31 km/h 0% Cubierto
02:00 15° 15° Sur 15 - 31 km/h 0% Cubierto
03:00 15° 15° Sur 14 - 29 km/h 0% Cubierto
04:00 15° 15° Sur 15 - 29 km/h 0% Cubierto
05:00 15° 15° Sur 14 - 30 km/h 0% Cubierto
06:00 14° 14° Sur 15 - 30 km/h 0% Cubierto
07:00 14° 14° Sur 16 - 32 km/h 0% Cubierto
08:00 14° 14° Sur 13 - 33 km/h 0% Cubierto
09:00 14° 14° Sureste 14 - 27 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 14° 14° Sureste 14 - 29 km/h 50% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 14° 14° Sureste 14 - 28 km/h 60% 1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 14° 14° Sureste 15 - 30 km/h 60% 1.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 15° 15° Sureste 15 - 32 km/h 60% 0.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 17° 17° Sureste 16 - 35 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 17° 17° Sureste 15 - 34 km/h 0% Cubierto
16:00 17° 17° Sur 18 - 36 km/h 0% Cubierto
17:00 17° 17° Sur 19 - 42 km/h 0% Cubierto
18:00 16° 16° Sur 17 - 40 km/h 0% Cubierto
19:00 16° 16° Sur 17 - 35 km/h 0% Cubierto
20:00 15° 15° Sur 16 - 33 km/h 0% Cubierto
21:00 15° 15° Sur 16 - 32 km/h 50% 0.8 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
22:00 14° 14° Sureste 16 - 29 km/h 40% 1.5 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
23:00 14° 14° Sur 8 - 29 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 14° 14° Sur 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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