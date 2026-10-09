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El clima en Santa Cruz hoy, 9 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina.
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Foto: Turismo Santa Cruz.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 9 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza a las 13h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
10°
Viento
Noreste 20 - 34 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Noreste 25 - 48 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Norte 23 - 40 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 29 - 50 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 15°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:46
Puesta del sol20:02
Horas de luz13h 16m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 9 de octubre de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 06:46 y se pone a las 20:02, dando aproximadamente 13h 16m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 9 de octubre de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 29 - 50 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 9 - 28 km/h 0% Nubes y claros
02:00 12° 12° Norte 13 - 27 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Norte 14 - 23 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Norte 12 - 23 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noreste 13 - 20 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Norte 15 - 25 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Norte 16 - 26 km/h 0% Soleado
08:00 Noreste 20 - 32 km/h 0% Soleado
09:00 10° 10° Noreste 20 - 34 km/h 0% Soleado
10:00 12° 12° Noreste 21 - 37 km/h 0% Soleado
11:00 14° 14° Norte 23 - 40 km/h 0% Nubes y claros
12:00 14° 14° Noreste 25 - 44 km/h 0% Nubes y claros
13:00 15° 15° Noreste 26 - 46 km/h 0% Nubes y claros
14:00 14° 14° Noreste 28 - 50 km/h 0% Nubes y claros
15:00 14° 14° Noreste 29 - 50 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 13° 13° Noreste 28 - 50 km/h 0% Nubes y claros
17:00 12° 12° Noreste 25 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 11° 11° Noreste 25 - 44 km/h 0% Nubes y claros
19:00 10° 10° Noreste 23 - 43 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° Noreste 26 - 43 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Noreste 25 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Norte 23 - 40 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Norte 21 - 37 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Norte 19 - 34 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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